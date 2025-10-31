"Il nuovo ponte delle Grazie, bello e sicuro"

Il ponte delle Grazie di Faenza, che collega il centro storico con il quartiere del Borgo Durbecco, torna al centro dell’attenzione con una proposta di ricostruzione firmata dall’ingegnere faentino Marco Peroni, professionista di lunga esperienza e fama nazionale. La struttura è da anni oggetto di discussione per il suo deterioramento, aggravato dalle alluvioni e dalle piene, tanto da spingere il Comune a disporre la riapertura a senso unico per ridurre il carico dei veicoli.

Sul fronte istituzionale, la ricostruzione del ponte rientra tra gli interventi finanziati dalla Struttura commissariale per il post-alluvione, con un importo complessivo di circa 8,2 milioni di euro. La progettazione è stata affidata a Sogesid, società in house del Ministero dell’Ambiente, e il Comune è in attesa dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo.

Già nel 2007, durante una secca del Lamone, affiorarono i basamenti dell’antico ponte medievale e fu allora che molti cittadini, scesi nell’alveo per osservare i ritrovamenti, notarono lo stato del cemento e dei ferri delle travi, in più punti scoperti e corrosi. "Dal mio punto di vista è arrivato il momento di agire con una soluzione più drastica" spiega Peroni, che nel tempo ha maturato diverse ipotesi progettuali fino ad arrivare a una proposta di ponte completamente nuovo, moderno e funzionale.

L’idea nasce da anni di studi e schizzi: "Ho cominciato a pensare a delle soluzioni già dall’epoca dei primi rilievi, cercando di coniugare l’esigenza tecnica con la vocazione del ponte come luogo di incontro". Il nuovo Ponte delle Grazie, nelle intenzioni dell’ingegnere, sarebbe una struttura autoportante lunga 75 metri, priva di piloni in alveo, in linea con le più recenti direttive sugli attraversamenti fluviali. L’assenza di piloni garantirebbe una minore resistenza all’acqua in caso di piena e soprattutto eviterebbe la formazione di ostacoli in grado di trattenere i detriti trasportati a valle.

Si tratterebbe di un ponte carrabile a doppio senso di marcia, con due corsie ridotte da tre metri ciascuna e una carreggiata complessiva di 12 metri, affiancata da percorsi pedonali e ciclabili leggermente rialzati rispetto alla sede stradale. Al centro, sopra il fiume, lo spazio si allargherebbe per ospitare piccole aree di sosta e due panchine panoramiche.

"Il ponte non deve essere solo un attraversamento – sottolinea Peroni – ma anche un luogo dove ci si possa fermare, guardare il fiume, incontrarsi. Prima della realizzazione del Bailey era possibile osservare da qui il panorama delle colline. Vorrei restituire quella sensazione". Dal punto di vista strutturale, il ponte si configurerebbe come una grande trave a cassone in acciaio, alta fino a 2,5 metri nella parte centrale e rastremata verso gli appoggi, una soluzione che garantirebbe leggerezza visiva e resistenza meccanica. All’interno, l’impalcato sarebbe irrigidito da elementi trasversali retticolari e completamente ispezionabile per la manutenzione.

Resta da definire la quota dell’intradosso rispetto al livello massimo di piena del fiume: "Bisognerà capire – osserva Peroni – se sarà possibile ottenere una deroga o se dovremo adeguarci al franco imposto dalle norme idrauliche".

Non è la prima volta che l’ingegnere, già autore di studi e consulenze su infrastrutture complesse, si confronta con il Lamone: un paio di anni fa aveva infatti elaborato un progetto per una grande vasca di espansione a monte di Faenza, pensata per mitigare il rischio idraulico.