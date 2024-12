Il nuovo prefetto Raffaele Ricciardi: "Il mio legame con la Romagna"

"Ho cominciato la mia carriera proprio in Romagna, a Forlì, nel 1991. E, segno del destino, quando me ne andai mi regalarono una piccola caveja, un souvenir che da allora ho sempre tenuto con me, in tutte le scrivanie dei luoghi in cui ho lavorato. Ora la metterò anche qui".

Raffaele Ricciardi, il nuovo prefetto di Ravenna, si è presentato così a giornalisti e fotografi. Originario di Benevento, vive a Bologna. È arrivato domenica sera nei locali in piazza del Popolo, dopo l’ultima esperienza a Gorizia. Un battesimo del fuoco, considerando che nella giornata di ieri si è riunito più volte il centro di coordinamento dei soccorsi, che fa capo proprio alla Prefettura e che si attiva in caso di maltempo. Ieri mattina inoltre Ricciardi ha incontrato le forze dell’ordine: questore, comandante dei carabinieri e della guardia di finanza. Oggi conoscerà l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni.

"Vengo a Ravenna con molto entusiasmo – ha detto Ricciardi – perché è una città importante e di cultura, ma anche un territorio impegnativo che recentemente ha avuto molti problemi. L’ho vissuto da turista e ho cercato di acquisire più informazioni possibili dopo la notizia del trasferimento, ho parlato al telefono col sindaco de Pascale. Credo che questo territorio richieda molto impegno, ma sono convinto che se si rema tutti nella stessa direzione la barca raggiungerà un posto sicuro". Ricciardi ha fissato l’agenda per i prossimi giorni: "La priorità ora è ovviamente seguire l’evolversi della situazione meteo. Questo territorio è stato colpito in maniera durissima dalle alluvioni, anche mio figlio è venuto a dare una mano a spalare".

Un’ultima parola per il predecessore, Castrese De Rosa, ora prefetto di Catanzaro: "Ci siamo sentiti per i saluti di rito e gli auguri. Ha detto che avrei trovato una gran bella provincia e un luogo dove c’è da fare, ma dove il lavoro non spaventa nessuno e i problemi si risolvono".

Sara Servadei