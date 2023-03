Il nuovo pronto soccorso nel 2025 "Ma non si trovano più medici"

di Lorenzo Tazzari

Realizzazione del Pronto soccorso nel 2025 ("con 6 o 7 mesi di ritardo rispetto alle previsioni"), nuovo ospedale di comunità con apertura del cantiere in autunno di quest’anno. Più nuovi macchinari, riqualificazioni di ali dell’ospedale Santa Maria delle Croci, aule universitarie, il punto sulle liste d’attesa. Un totale di investimenti da parte dell’Ausl che per Ravenna sfiora i 90 milioni di euro, la cifra maggiore rispetto alle altre tre province romagnole.

Ma il grande tema emerso anche ieri, durante la discussione in Consiglio comunale sullo stato della sanità in Romagna e a Ravenna, in particolare, continua a essere quello della carenza del personale: medico, infermieristico, e di ogni altro ruolo. "Siamo innanzitutto chiamati a difendere in maniera trasversale i professionisti della sanità che hanno contribuito l’Ausl Romagna" dice il sindaco Michele de Pascale "ma già il governo Draghi, e ora il governo Meloni, riducono le risorse per la sanità. Dentro l’Ausl Romagna vanno garantite le cure di base. Sono convinto che l’avvio e il consolidamento del corso di laurea in Medicina e chirurgia, a Ravenna, darà un contributo importantissimo per affrontare il tema della carenza di medici".

I dati parlano chiaro. Il direttore generale dell’Ausl romagnola, Tiziano Carradori, parla della carenza del 26% del personale mancante nel pronto soccorso: "Negli ultimi anni abbiamo bandito 7 concorsi, senza risolvere il problema". E tutto questo mentre gli accessi ai pronto soccorso sono tornati al livello del 2019, con la differenza che oggi è mancante un professionista su tre".

L’incontro sullo stato di salute della sanità ravennate era stato chiesto dai capigruppo della maggioranza. Per rispondere ai vari quesiti si sono alternati al microfono, oltre a Carradori, Francesca Luzi (responsabile ufficio tecnico), Roberta Mazzoni (direttore del distretto), Mauro Taglioni (direzione infermieristica e tecnica Ausl Romagna), Francesca Bravi (direttrice sanitaria di Ausl Romagna).

I lavori al blocco operatorio, per un valore di 5 milioni termineranno entro fine anno. Il nuovo Pronto soccorso, con un investimento di 8 milioni di euro, sarà pronto nel 2025, con 6 o 7 mesi di ritardo su quanto previsto. Si è resa necessaria una revisione dell’intervento, senza modificare il progetto ma introducendo "maggiore sobrietà" per contenere la spesa. E’ invece stata completata la progettazione definitiva per l’ospedale di comunità-casa della salute in via Antica Milizia. Il cantiere aprirà in autunno per concludersi nel 2025. L’investimento è di 11 milioni di euro. Sono in corso anche investimenti tecnologici. Complessivamente si tratta di 29 milioni di euro, in parte finanziati dal Pnrr e in parte con mutui.