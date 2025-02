Il nuovo ’Punto digitale facile’. Uno sportello gratuito per l’utilizzo dei servizi online

Un anziano chiede supporto nell’utilizzo di un programma di grafica per creare i nuovi volantini della sua associazione, una signora ha bisogno di scaricare e imparare a usare l’applicazione musicale Spotify, una donna di origine nigeriana chiede aiuto per l’attivazione dello Spid e un ragazzo che non parla bene l’italiano chiede supporto per iscriversi a un corso online; c’è chi telefona e chi si presenta dal vivo allo sportello. Sono alcune delle persone che, nei primi giorni di apertura, si sono rivolte al nuovo Punto digitale facile nei locali di CittAttiva, inaugurato martedì.

"Qualunque cittadino può venire qui e chiedere informazioni e supporto sul mondo digitale. Non si tratta solo di servizi legati alla pubblica amministrazione, come la gestione dello Spid o del Fascicolo Sanitario, offriamo aiuto anche per utilizzare portali privati, come piattaforme per cercare lavoro e strumenti utili al lavoro. Offriamo anche corsi di formazione che possono essere proposti direttamente dai cittadini in base alle loro specifiche necessità", spiega Andrea Caccìa, coordinatore di Villaggio Globale, che gestisce il nuovo punto digitale.

Lo sportello, aperto il martedì dalle 14 alle 19 e il mercoledì dalle 8 alle 13, è ad accesso gratuito e si trova in via Carducci 16, nel cuore del quartiere Isola San Giovanni. La collocazione, insieme all’integrazione con le altre attività di CittAttiva, può rispondere alle necessità di persone straniere con difficoltà legate alla lingua. Ma non solo. Inaspettatamente, anche i giovani frequentano i punti facilitazione digitale. "Troppo spesso si dà per scontato che, in quanto nativi digitali, non abbiano bisogno di formazione e supporto. Con l’esperienza, invece, abbiamo visto che anche loro necessitano di maggiore consapevolezza. Le aziende che ospitano gli studenti delle scuole superiori per periodi di tirocinio ci segnalano che i ragazzi mancano di competenze professionali. Non sanno inviare e-mail formali, lettere commerciali oppure hanno difficoltà nell’uso di strumenti come Word o Excel. Per questo, proponiamo anche corsi di formazione con le scuole superiori", continua Caccìa.

Infine, un corposo gruppo di utenti dei punti digitali sono gli anziani, che possono trovarsi in difficolta di fronte alla digitalizzazione di servizi pubblici e privati, anche essenziali. "Per loro, inoltre, è molto importante ricevere una formazione di base sulla sicurezza digitale, per fronteggiare il rischio truffe", spiega Caccìa. Quello di CittAttiva è l’ottavo punto di facilitazione digitale sul territorio. "Complessivamente sono oltre 2500 i cittadini che si sono rivolti almeno una volta a uno degli otto sportelli del Progetto Digitale Facile attivi tra Ravenna, Russi e Cervia", conclude.

Lucia Bonatesta