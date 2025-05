Il nuovo romanzo di Francesco Aloe

Alle 18 di oggi Francesco Aloe sarà ospite alla libreria ‘Liberamente’, in viale Alberti a Ravenna dove, accompagnato da Stefano Bon, presenterà il suo nuovo romanzo: ‘L’eco delle mie parole’ (Milieu Edizioni), una storia d’amore, di amicizia e di lotta ispirata alla vita e alla tragica morte di Luigi Donini, a capo di uno dei primi gruppi di speleologi bolognesi che negli anni Sessanta arriverà a scontrarsi contro le imprese che estraevano in modo selvaggio il gesso compromettendo la bellezza e la stabilità delle colline.

Bologna, giugno 1952. Pietro e Giovanni, due amici entrambi di dieci anni, escono in bicicletta e non fanno ritorno a casa. Le loro madri allertano i carabinieri di San Lazzaro e inizia subito la ricerca nei campi, nei boschi e nel Parco dei Gessi; ricerca che andrà avanti per tutta la notte.