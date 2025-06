Il nuovo sistema di controllo reti gas

Italgas porta a Faenza ‘Picarro’, tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas. Si tratta di un sistema che offre importanti vantaggi rispetto a quelli tradizionali in termini di rapidità di svolgimento e ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Montata su automezzi di servizio, la nuova tecnologia garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli attualmente in uso dagli altri operatori del settore. Inoltre amplia in maniera esponenziale il volume dell’area monitorata.

La presentazione di ‘Picarro’ è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Massimo Isola e di una delegazione Italgas. "Italgas – sottolinea il primo cittadino – conferma sul nostro territorio il proprio impegno per la sicurezza e l’innovazione. La presentazione di tecnologie all’avanguardia come quelle presentate oggi dimostra quanto l’adozione di soluzioni digitali possa migliorare significativamente la gestione delle infrastrutture, garantendo un servizio più efficiente, sicuro e attento all’ambiente".