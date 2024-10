Il nuovo terminal crociere. Posata la prima pietra. Accoglierà 400mila persone

È iniziata ieri con la posa della prima pietra la costruzione del nuovo terminal crociere di Porto Corsini, con le gru di Ar.Co. lavori, che si è aggiudicata l’appalto, già attive. La cerimonia è stata organizzata dal gestore Ravenna Civitas Cruise Port (Rccp), una joint venture tra Cruise Terminals International (Cti) che possiede e gestisce infrastrutture portuali, e Royal Caribbean, la compagnia leader internazionale nel settore. Un progetto di circa 45 milioni totali su un’area di 18 ettari, con Rccp che investirà 35 milioni di euro e Autorità portuale che realizzerà il Parco delle Dune, 12 ettari di ‘verde’ per una spesa di 10 milioni di cui 1,5 di contributo dalla Regione Emilia-Romagna.

"È un traguardo importante per l’Autorità portuale, i nostri partner e la comunità locale", commenta il presidente Daniele Rossi. "Il nuovo terminal dimostra l’impegno dell’industria crocieristica nell’investire nello sviluppo sostenibile di Ravenna, garantendo agli ospiti la possibilità di godere di questo territorio e portando nuovi posti di lavoro nella regione", come ribadisce il segretario generale dell’Ente, Fabio Maletti, intervenuto all’evento. Il progetto è stato sviluppato da Cti e Royal Caribbean in collaborazione con Atelier(s) Alfonso Femia e Rina Consulting. Il terminal nel 2023 ha movimentato 330mila passeggeri, che nel 2024 e nel 2025 scenderanno a circa 270mila per i lavori in corso, per arrivare a quasi 400mila quando sarà a pieno regime nel 2026. Si sviluppa su due piani (5mila metri quadrati l’uno) e si collegherà alle navi tramite una passerella in quota, come una grande terrazza affacciata sul mare. Inoltre, sarà il primo terminal crociere Leed Gold in Italia, la certificazione ambientale di livello mondiale rilasciata solo a edifici costruiti con determinate caratteristiche. L’Autorità portuale investirà anche nel cold ironing, la tecnologia per l’alimentazione elettrica delle navi in banchina che in porto potranno spegnere i motori. Un’opportunità per Ravenna e la Regione: gli studi mostrano, infatti, che un passeggero spende in media 385 dollari; inoltre, il terminal genererà da 100 a 200 posti di lavoro diretti e indiretti al giorno.

"Questa nuova struttura – dichiara Anna D’Imporzano, Direttore generale di Rccp – avrà un design architettonico straordinario, audace e sostenibile, e aspetti tecnologici innovativi che non solo miglioreranno l’esperienza per i crocieristi, ma coinvolgeranno anche la comunità locale". Infatti, nei giorni in cui non ci saranno navi ormeggiate in banchina, il terminal e la sua passerella sul mare saranno aperti per eventi pubblici e privati. "La posa della prima pietra di oggi rappresenta un momento cruciale per Ravenna, per la comunità e per l’industria crocieristica – dichiara Graham Olver, Ceo di Cti –. Il nuovo terminal è davvero una vetrina di ciò che si può ottenere quando l’innovazione incontra la passione".

Quello di Ravenna sarà un esempio nel Mediterraneo "perché l’investimento che facciamo nelle infrastrutture portuali coinvolge tutta la destinazione. Per noi la comunità locale è un valore enorme e l’esperienza dei nostri ospiti quando arrivano è proprio quella di godere la città, i monumenti, la cultura, la natura, le tradizioni e la gastronomia. Punti forti di Ravenna e della Regione", conclude Ana Karina Santini, di Royal Carribean e presidente Rccp. Soddisfazione per questo importante traguardo e per il vincente lavoro di squadra è stata espressa da Regione, Comune, Prefetto, Finanza, Dogana e Capitaneria di Porto.

Maria Vittoria Venturelli