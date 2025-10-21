Il nuovo volto del palazzo. Qui aprirà Errani nel 2026

Per l’inaugurazione e l’apertura bisognerà aspettare ancora un po’, ma le impalcature sono state rimosse e la facciata dei nuovi spazi della gioielleria Errani si staglia maestosa su via Matteotti, dove prima era la ‘Casa del bianco’. Ora le pareti sono scure e lo stile è essenziale ed elegante. Nei giorni scorsi molti ravennati si fermavano davanti all’edificio, incuriositi, per osservare il volto nuovo e inedito di una strada a loro così familiare. Qualcuno scattava foto, altri si spostavano per catturare scorci diversi. "Non abbiamo ancora una data – spiega la titolare Maria Giulia Errani – ma l’apertura è prevista all’inizio del prossimo anno. Ora continuano gli ultimi lavori all’interno e tra pochi mesi sarà tutto pronto". La facciata è ora allineata a quella degli altri edifici della strada, mentre prima c’era una piccola loggia dalla quale si accedeva alla Casa del bianco, una soluzione, quest’ultima, che ha consentito di guadagnare spazio all’interno dell’immobile che avrà due piani aperti al pubblico. La ristrutturazione è dell’architetto Giovanni La Mela, di Spazio 52 che ha già realizzato diversi interventi nel settore del recupero del patrimonio edilizio, della composizione architettonica e nell’arredamento di interni.

I nuovi spazi ospiteranno anche i laboratori di oreficeria e di orologeria. "Li trasferiremo qui – prosegue Maria Giulia Errani – da Faenza e grande spazio sarà dato al laboratorio di orologeria". Ci saranno i principali brand di orologi di lusso, a partire da Rolex, e ognuno avrà uno spazio dedicato.

A fondare la gioielleria è stato Giovanbattista Errani, insieme alla moglie Carmen Amaduzzi a Faenza. Era il 1991 e il primo punto vendita fu aperto in corso Mazzini 21. Nel 2006 la famiglia ha rilevato la storica gioielleria Melandri ‘Rivenditore autorizzato Rolex’. In seguito, nel 2018, il debutto con la prima sede di Ravenna, accompagnata da un progetto sperimentale dal nome ’Errani dreams’. Infine l’acquisto della palazzina che aveva sempre ospitato al piano terra la storica attività ’Casa del Bianco’ della famiglia Perdinzani. Nel frattempo si aggiungono nella guida dell’attività i figli Maria Giulia e Luigi Filippo. I lavori di ristrutturazione della palazzina, iniziati nella primavera dello scorso anno, sono arrivati quasi al traguardo. All’interno, oltre agli spazi dedicati ai gioielli e agli orologi di lusso, ci saranno anche gli uffici. Con la prossima apertura della gioielleria Errani, via Matteotti che collega piazza XX Settembre a piazza Andrea Costa, si conferma ancora una volta la via delle gioiellerie, nel cuore del centro storico, raffinata ed elegante.