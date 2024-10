Il nuovo volto di piazza della Resistenza ad Alfonsine

Partecipando con il progetto denominato ‘L’architettura urbana verde della Bassa Romagna’, l’Unione dei Comuni è risultata beneficiaria di 1,6 milioni di euro di contributi previsti dai Programmi Regionali 2021-2027 del Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), finalizzati al miglioramento delle infrastrutture verdi e blu urbane e periubane.

Si tratta di un progetto che nasce nell’ambito dell’Atuss (Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile), che prevede la riqualificazione del suolo e la creazione di spazi pubblici capaci in gradi di offrire resilienza ai cambiamenti climatici e la connessione e la valorizzazione dei luoghi maggiormente significativi dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico mediante spazi verdi funzionali.

Per quanto riguarda Alfonsine l’area individuata come la più idonea a interpretare i principi delle infrastrutture verdi, è quella di piazza della Resistenza (utilizzata prevalentemente come parcheggio), il cui progetto di riqualificazione urbana si pone l’obiettivo di valorizzarne l’impatto paesaggistico e urbanistico, offrendo alla comunità un nuovo spazio pubblico ricreativo e di incontro, nonché di migliorarne l’aspetto ambientale, riducendo le aree pavimentate, migliorando la permeabilità e il comfort termico dell’intera area.

Le strategie di intervento mirano infatti a valorizzare le aree verdi esistenti, ampliandole, e ad aumentare la permeabilità della superficie continua e del comfort ambientale mediante l’utilizzo di materiali ecocompatibili per la pavimentazione. In questo modo si favorisce l’abbattimento del cosiddetto fenomeno di isola di calore urbana nonché la riduzione del deflusso idrico superficiale, sempre più spesso causa di erosione e allagamenti.

La proposta de ’L’architettura urbana verde della Bassa Romagna’ predilige un asse principale verticale con apertura sul centro culturale polivalente, generando un gradiente verde che dalle aree verdi esistenti si dirada verso il cuore della piazza, mantenuto libero per consentire un utilizzo polifunzionale dello spazio.

Saranno infatti preservate le funzioni diversificate della piazza come parcheggio (con incremento a 240 posti auto), area mercato e area eventi. Le alberature scelte per la riqualificazione saranno di tipo autoctono, tra cui gelsi e aceri, in grado di apportare ombra e fruscura, assieme a querce, per creare una maggiore densità di vegetazione.

La spesa totale prevista per la realizzazione dell’opera è di 990mila euro, finanziata per oltre il 90% dal fondo regionale con co-finanziamento dell’Unione Europea.

I lavori inizieranno a metà del prossimo anno e dovranno essere ultimati entro il 2026.