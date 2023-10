Il nuovo volto di via Mentana. Arriva anche la pizzeria La Plaza

Gli scettici si sono dovuti ricredere e chi pensava che le sorti di via Mentana fossero segnate, soprattutto dopo la chiusura e il trasferimento di alcune attività storiche, dovrà tornare sui suoi passi.

Lo scenario infatti è profondamente cambiato se paragonato solo a pochi mesi fa, quando diverse saracinesche si erano definitivamente abbassate. Ora la via, nel cuore della città, a pochi passi da piazza del Popolo, anche se leggermente defilata rispetto agli itinerari più battuti del centro storico, sta vivendo una vera e propria rinascita nella quale attività di lunga data, come la Drogheria San Domenico, la Stamperia di Pascucci, l’Antica Bottega di Ferramenta, la Casa della plastica e del giocattolo e la fiorista Venturi, si affiancano ad altre che hanno appena inaugurato. Come la pizzeria gourmet e kebab La Plaza, che ha aperto poco più di una settimana fa.

La gestione è familiare, insieme al titolare, Ouadi Aghazaf, ci sono Soufian e Fatin Aghazaf, Beatrice Pafumi e Mehdi Mitrai. Tutti giovani e pieni di entusiasmo. "Abbiamo iniziato con la nostra attività nel 2007 – racconta Soufian Aghazaf – a Marina di Ravenna, sempre a gestione familiare, poi abbiamo pensato di aprire anche a Ravenna. Ci siamo guardati attorno e abbiamo trovato questo locale in via Mentana. La strada ci piace tantissimo, siamo contenti perché ci sono attività che hanno trent’anni e altre invece che hanno appena aperto come la nostra".

A fianco quest’estate si è trasferita la Conteria Bijoux, dall’altro lato della strada c’è il ristorante Radici. Cucina e cantina e pochi metri più in là, ha appena inaugurato il nuovo negozio della mosaicista Dusciana Bravura.

La ventata di novità non ha attraversato solo via Mentana, è andata oltre, investendo anche via Guidone, strada di passaggio verso piazza Caduti che da anni non assisteva a nuove aperture. Invece nel giro di pochi mesi ha aperto il ristorante Clarice, tra le vie Gardini e Guidone.

Il nuovo locale ha unito gli spazi che ospitavano su via Gardini il bar Byron, e su via Guidone quelli di uno storico negozio di ottica che aveva chiuso ormai da parecchi anni.

Il nuovo ristorante ha aperto su iniziativa di una coppia di Modena: Beatrice Bezzi, 31 anni, e Riccardo Sighinolfi, 39 anni.

Infine, sempre in via Guidone, ma dall’altro lato della strada, ha aperto da poco Km Mio, locale food & drink ‘diverso dal solito’.

Così lo ha definito l’ideatrice, Francesca De Sterlich, che ha pensato a un posto nel quale poter mangiare cibo di qualità a costi contenuti, ma soprattutto dove poter comporre le pietanze a proprio piacimento.

Dopo l’inaugurazione di poco più di una settimana fa, alcuni imprevisti hanno costretto i titolari ad una chiusura temporanea, ma la riapertura è prevista a breve.