Il Pala BCC per uno sport inclusivo e sostenibile: "capace di superare le barriere"

Il Pala BCC per uno sport inclusivo e sostenibile. "LA BCC ravennate, forlivese e imolese – si legge nella nota – sostiene da sempre lo sport, l’attività sportiva infatti rappresenta sempre di più uno strumento educativo, contribuendo all’inclusione sociale, alla socializzazione e l’integrazione di gruppi che potrebbero essere a rischio emarginazione. LA BCC svolge un sostegno capillare rivolto all’associazionismo locale per accompagnarlo nella loro mission. Allo sport, che testimonia l’etica cooperativa, si attribuisce molta rilevanza nel plafond degli interventi di beneficenza e pubblicità, contribuendo alla realizzazione di manifestazioni che promuovono lo sviluppo dell’attività sportiva e l’inclusione".

"Lo sport aiuta a sviluppare un linguaggio comune, capace di superare le barriere culturali, linguistiche, razziali e religiose – dichiara il presidente della BCC Giuseppe Gambi –. Le manifestazioni sportive costituiscono un formidabile mezzo per un’utopia di un mondo senza più barriere sociali e politiche e per educare le giovani generazioni per superare gli steccati. Per questo sono numerosi gli interventi della BCC, sia a livello giovanile sia al livello di manifestazioni più note". Continua Gambi: "Il nostro istituto ha sponsorizzato anche l’impianto sportivo Pala Bubani, ridenominato ’Pala BCC’. L’impianto rappresenta un punto di riferimento per lo sport della città di Faenza, sia per lo sport agonistico, sia di aggregazione. Sono tante le attività presenti all’interno del Pala BCC, che ampliano l’offerta del faentino, importante per favorire l’attività motoria e per sviluppare sane relazioni. Tramite questo impianto e le tante attività che si svolgono in esso LA BCC intende promuovere l’idea di uno sport inclusivo, aggregativo e capace di sviluppare il fair play e il rispetto reciproco"à solidale.