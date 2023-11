Il ’Palazzo di Natale’. San Giacomo si trasforma

Palazzo San Giacomo quest’anno per la prima volta apre le porte al pubblico d’inverno. ’Il palazzo di Natale’ è il titolo dell’iniziativa che propone nelle domeniche del 10, 17 e 24 dicembre colazione con lettura dei quotidiani e musica, camminata di San Giacomo e laboratori creativi per bambini e adulti, lezione sulle spezie, degustazione di olio, di gine prodotti a base di luppolo, fiabe, trebbi di poesia, Babbi Natale e un mercato di prodotti agricoli e artigianali locali. L’iniziativa è promossa dal Comune (un invito ai russiani, in particolare a chi non ne ha ancora avuto l’occasione, per vedere la bella ristrutturazione del pianterreno) in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. "Un’idea, nata da Andrea Conti di Coldiretti e Alessandra Ravagli – ha detto la sindaca Valentina Palli, presentando il programma – che segue il successo riscosso dai due picnic nel giardino di San Giacomo organizzati quest’estate. Vogliamo valorizzare questo luogo amatissimo dai russiani e lo facciamo anche con questi appuntamenti che valorizzano prodotti e attività del nostro territorio. Senza – precisa – distogliere però l’attenzione dal centro cittadino, che sarà animato con altre azioni".

Le porte di Palazzo San Giacomo si apriranno alle 10 con la colazione, accompagnati dalla musica dal vivo degli allievi e dei maestri della scuola Contarini nelle domeniche del 10 e 17 dicembre. La mattina del 24 invece djset vintage con musica italiana. A seguire al mattino laboratori creativi per bambini curati da Dream on language school, Mama’school e Magiomolab dell’artista Maria Giovanna Morelli e SMlab. Nel pomeriggio laboratori di arte, lezione di decorazioni natalizie con Floricoltura Bandini e degustazioni dedicate a gin, distillati, olio extravergine e prodotti del luppolo romagnolo, oltre a una lezione di spezie con Elena Tamburini. Ogni giorno magia, fiabe e domenica 24 l’arrivo dei Babbi Natale. Le domeniche del 10 e 17 il palazzo sarà aperto fino a sera, il 24 chiude alle 16, dopo l’asta del ’pacco brutto’: chi ha ricevuto negli anni regali sgraditi può portarli a San Giacomo, serviranno per questa divertente asta il cui incasso sarà devoluto al Mantello (la Caritas locale).

Sono una ventina le aziende della zona coinvolte nell’iniziativa e daranno vita anche a un mercato di prodotti agricoli, vinicoli e artigianali del territorio. Inoltre sarà sempre aperto il punto ristoro ’Cibogiusto’ della bottega Pattuelli. L’ingresso al palazzo e i laboratori è gratuito, per questo ultimi è bene prenotare al 347 8638450. Per visite guidate contattare il Comune a 0544- 587642 o inviare una mail a cultura@comune.russi. ra.it.

Info:www.palazzosangiacomo.com

Claudia Liverani