Il Palio di Durbecco 2023 va a Porta Candiana

Sabato scorso 25 marzo, durante il weekend della Festa di San Lazzaro che tornava dopo tre anni, al Borgo Durbecco hanno messo in scena la quarta edizione del Palio di Durbecco, presso il campo gara, allestito al parco della Magione, dedicato al grande Giuliano Bettoli. La sfida era fra quattro cavalieri ma, in bicicletta. Il compito di difendere le Porte del Borgo è stato affidato a quattro personaggi importanti del Borgo Durbecco.

Il Palio è sempre quello ideato nel 2021, peraltro di pregevole fattura, disegnato da Federica Lelli e che riporta in basso i simboli delle quattro porte del Borgo in lizza e dietro i vincitori delle passate edizioni. Ad aggiudicarsi la contesa, diretta magistralmente dal Podestà della Giostra, Stefano ‘Teto’ Tassinari, con la stessa formula del Palio del Niballo e preceduta da una sfilata per le vie del Borgo dei figuranti in costume, è stata, come le precedenti tre edizioni, Porta Candiana (aveva vinto anche nel 2022 e 2021 con Filippo Rava e nel 2020 con Fabio Massimo, ndr) con Matteo Bossa con 5 scudi e dopo due sfide di spareggio. Seconda con 3 scudi, Porta Delle Chiavi con Evel Carapia, terza Porta Drago con Marco Beccacecece, con 2 scudi, quarta Porta Torretta con Aiten Vitali con 1 scudo. Evel Carapia è stato però autore della tornata più veloce in, 11 secondi e 55 centesimi, sul percorso, somigliante a quello del Niballo. Il Palio è stato consegnato poco fuori la Commenda, così come il Palio del Niballo viene assegnato sul sagrato del Duomo, alla presenza del vice sindaco di Faenza Andrea Fabbri. Sicuramente una bellissima iniziativa, forse un po’ goliardica, ma che ha raccolto un discreto pubblico.

Gabriele Garavini