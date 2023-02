Il papà ha la leucemia Alessia cerca un donatore

Scovare un donatore di midollo osseo per aiutare una di quelle duemila persone che, in Italia – e tante altre nel resto del mondo – ogni anno necessitano di un trapianto. Ma, soprattutto, per aiutare Donato che, da un mese e mezzo, ha scoperto di essere affetto da una forma acuta di leucemia. Con questo obiettivo è nata l’iniziativa ‘Match4Donato – Match4all’. L’appuntamento, promosso con il patrocinio del Comune di Ravenna, è per sabato, dalle 15 alle 19.30, in piazza del Popolo. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo.

Tra le persone in attesa di un donatore compatibile c’è appunto Donato, che ha scoperto a fine dicembre, grazie alle donazioni di sangue che eseguiva regolarmente, di essere affetto da leucemia acuta mieloide. E così, i figli, non essendo compatibili per una donazione, hanno deciso, insieme ad Admo Emilia-Romagna – l’associazione italiana che ha come scopo quello di aumentare il numero degli iscritti al Registro italiano donatori midollo osseo – di lanciare una campagna di sensibilizzazione e di iscrizione rivolta ai giovani potenziali donatori di midollo osseo, anche sul territorio ravennate.

Ovviamente, non solo per Donato, ma per tutti, come si evince dal titolo dell’iniziativa, poiché il tasso di compatibilità tra soggetti non consanguinei è purtroppo molto basso, ovvero appena uno su centomila. L’evento è gratuito ed è aperto alla cittadinanza. Tutte le ragazze e i ragazzi in età compresa tra i 18 e i 35 anni potranno, con un semplice prelievo salivare, iscriversi al Registro italiano dei donatori di midollo osseo. Sarà infatti possibile ricevere tutte le corrette informazioni in merito alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e, per chi lo desideri, procedere nel percorso d’iscrizione, nel caso sia in possesso dei requisiti.

Attraverso il colloquio anamnestico con un operatore sanitario associativo accreditato dal Registro italiano dei donatori di midollo osseo, e con la successiva raccolta di un semplice campione salivare, i giovani potranno diventare potenziali donatori e regalare ai tanti pazienti che aspettano quell’1 su 100.000, una concreta speranza di vita. All’evento sarà presente il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, che ha dichiarato: "Si tratta di un gesto importante, che può cambiare radicalmente la vita di tante persone che affrontano un percorso difficilissimo. Sono sicuro che ci sarà una bella risposta da parte di Ravenna, perché è una città generosa e solidale, dove tra l’altro ci stiamo impegnando perché la nostra Ematologia, un reparto già molto all’avanguardia, diventi anche sede di trapianti da donatore. E, come Amministrazione comunale, siamo al lavoro per contribuire a dare la massima diffusione, attraverso azioni che saranno definite in un apposito protocollo, alle informazioni relative alla donazione di midollo osseo".