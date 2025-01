Il paradosso legale. La Polizia locale avvisa: "Furti continui dei rom, ma è difficile arrestarli"

Il parcheggio dell’ospedale in viale Randi è rimasto al buio per alcuni giorni della settimana scorsa (i cavi sono stati tranciati durante i lavori di realizzazione dell’ampliamento del Pronto Soccorso) e una donna è finita nel mirino di una coppia di nomadi, una delle quali sembra con un bambino in braccio. Le due rom hanno affiancato la malcapitata al momento del pagamento della sosta e le hanno sfilato il portafogli. La stessa scena si è verificata nel parcheggio di un noto supermercato alla periferia nord di Ravenna. Sia in un caso che nell’altro le "operazioni" sono state favorite dalla poca luce artificiale e sono avvenute prevalentemente di sera. Le segnalazioni si susseguono sui social.

"Le due nomadi – si legge in un post a proposito dell’episodio avvenuto nel parcheggio dell’ospedale – erano con la testa coperta. La giovane aveva in braccio un fagotto che simulava la presenza di un bambino, o aveva un bambino, e chiedeva l’elemosina. La signora, appena ha pagato il parcheggio, è stata seguita e, appena arrivata alla sua autovettura, è comparsa la zingara più anziana, che si è attaccata alla sua schiena, seguita subito dopo dalla nomade giovane che era davanti a lei. In questo modo la vittima è rimasta bloccata ed è partito il furto".

Il tutto è stato prontamente denunciato ai carabinieri dopo la chiamata al 112. "È gente censita – spiega il comandante della Polizia locale di Ravenna, Andrea Giacomini –. Sappiamo chi sono e hanno più denunce a carico. Noi mandiamo la pattuglia quattro volte al giorno nel parcheggio dell’ospedale ma non possiamo sapere a che ora esattamente andranno a colpire. La questione è seguita ma, oggettivamente, possiamo fare poco. Spesso il furto è solo tentato e se anche lo hanno consumato non possiamo, di fatto, arrestare nessuno". Già, perché dopo la riforma dell’ex ministro Cartabia il furto del portafogli è perseguibile a querela di parte e la flagranza scatta solo se la forza pubblica assiste materialmente al compimento del reato, laddove, di norma, il cittadino prima subisce il furto e poi chiama il 112.

"Si capisce che l’arresto – spiega Giacomini – con queste regole è di fatto impossibile e non possiamo che denunciare a piede libero. Così ci sono persone piene di denunce, libere di girare e continuare a fare quello che fanno, alimentando il senso di impunità. Noi possiamo mandare le pattuglie e raccogliere le denunce che comunque vanno fatte". Non resta allora che prestare molta attenzione e sperare che i parcheggi siano illuminati, come elemento dissuasivo. A questo riguardo, si moltiplicano le segnalazioni di scarsa illuminazione a inizio anno, specie nel parcheggio dell’ospedale su viale Randi. Il parcheggio in questione (272 posti, a cui se ne aggiungono 17 per disabili) risulta affidato dall’Ausl Romagna in gestione ad Azimut che ne cura la manutenzione e la pulizia. Ma l’impianto di illuminazione è di proprietà dell’Ausl e non sarebbe compito di Azimut mantenerlo efficiente. Di fatto, come fanno sapere dalla direzione di Azimut, il parcheggio la settimana scorsa è rimasto completamente al buio per alcuni giorni a causa di cavi tranciati, poi ripristinati, durante i lavori di scavo per il nuovo Pronto Soccorso. Ma a parte questo danno, i corpi illuminanti – parzialmente funzionanti – sono vecchi di trent’anni e non ce ne sono altri di così vetusti a Ravenna.

"Si tratterebbe – fanno sapere da Azimut – di cambiare i corpi illuminanti lasciando i vecchi pali ed è un problema che cercheremo di risolvere, anche se non spetterebbe a noi. Così come abbiamo più volte allertato i carabinieri per segnalare la presenza di nomadi all’interno dell’area che gestiamo".

Giorgio Costa