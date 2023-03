Il parcheggio che non c’è Realizzato e mai aperto

‘Saltata’ la data di gennaio, il nuovo parcheggio con ingresso da via Fontana, al servizio dei nuovi uffici pubblici di viale, dovrebbe aprire nel giro di qualche settimana. L’ultimo lavoro che resta da portare a termine è quello dell’illuminazione, per la quale è in corso la fase progettuale. Il parcheggio, che corre lungo lo scolo Lama, è stato realizzato da tempo, addirittura in anticipo sulla costruzione dei due edifici rivestiti con liste di faggio, senza che il cancello di cinque metri, idoneo per l’accesso carrabile e pedonale, sia stato ancora aperto.

Il progetto originario, approvato nel giugno 2001, prevedeva 71 posti auto e 5 posti moto, coperti da due pensiline. Un progetto poi rivisto per ricavare un numero maggiore di stalli. La zona, già congestionata, ha ‘fame‘ di parcheggi: nelle giornate del mercato ambulanti di viale Sighinolfi-piazza Zaccagnini, è difficile trovare un posto dove lasciare l’auto. Con gli uffici del Comune già entrati nel primo edificio terminato, è cresciuta l’urgente necessità che il nuovo parcheggio sia finalmente reso disponibile. Quando sarà concluso anche il secondo edificio, arriveranno gli uffici di Arpae a richiedere nuovi posti auto. Nel frattempo, molte automobilisti parcheggiano alla meno peggio sui terreni malagevoli posti a fianco dello scolo Lama.

Ormai da quasi un anno nel nuovo edificio di viale Berlinguer si sono trasferiti 200 dipendenti comunali. Nel nuovo edificio, che tante polemiche ha alimentato per i tempi lunghi della sua realizzazione, ha trovato posto il personale che lavorava nelle sedi di Porta Serrata e dell’Isola San Giovanni. Nel nuovo edificio trovano spazio gli uffici di Urbanistica, Ambiente, Edilizia e tutte le Attività produttive. Contemporaneamente al trasloco, sono proseguiti i lavori per terminare gli uffici di Arpae che, vista la decisione di alcuni anni fa di ampliare le previsioni progettuali, sono più indietro e dovrebbero concludersi a stretto giro.

Sono così trascorsi 9 anni dalla posa della prima pietra, nel lontano 2014, con la giunta Matteucci. La previsione di durata dei lavori era di 900 giorni, quindi cantiere aperto fino al 2017, 2018 massimo. Negli anni è lievitato tutto: dai tempi ai costi. Inizialmente indicati in complessivi 18,5 milioni di euro, secondo le ultime stime ufficiali comporteranno una spesa finale di 32,2 milioni. Il Comune inizialmente avrebbe dovuto spenderne 8, invece ne paga 12,7: quasi 6 milioni di euro in più. Per Arpae, cioè la Regione, l’aggravio è persino superiore: la spesa prevista di 10,4 milioni è infatti lievitata a 19,5 milioni, anche perché al progetto iniziale è stata apportata una variante per laboratori e altri uffici.

l.t.