Il Parco Baronio si rifà il look Parcheggio da cento posti, nuovi alberi con irrigazione

Con un investimento di mezzo milione che arriva dal Pnrr, a Ravenna a Parco Baronio il parcheggio sarà riqualificato e ampliato. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo "atteso e fortemente voluto dall’amministrazione – spiega l’assessore al Verde pubblico, Igor Gallonetto –, atto a valorizzare il più grande parco pubblico della città, molto frequentato dai ravennati e che ha richiamato la fauna che gode della presenza di un ampio prato e di un laghetto".

Nel tempo, aggiunge Gallonetto, "l’intera area è stata valorizzata e implementata con arredi tra il camminamento circolare e il prato quali panchine, porta biciclette, tavoli con scacchiere". Il parcheggio, che avrà 100 posti auto, sarà realizzato con materiali drenanti e dotato di nuovi alberi e saranno completati nuovi collegamenti ciclo-pedonali. Il cronoprogramma dei lavori prevede l’allestimento del cantiere a settembre 2023 e il termine entro dicembre 2024. L’area interessata dai lavori è collocata sul margine nord del Parco Baronio di Ravenna con accesso su via Meucci.

Al momento qui c’è un’area utilizzata a parcheggio e il progetto ricalcando l’impianto, amplierà il parking sul lato est creando un’unica area, con accesso in continuità a via Meucci. Previsto anche un percorso ciclopedonale che si connette alla pista ciclabile di via Meucci e porta direttamente all’anello centrale del parco.

Saranno realizzate pavimentazioni carrabili in asfalto e drenanti per i posti auto. Tra le linee di parcheggio vi saranno ampie aree verdi alberate, per fungere da giardini della pioggia raccogliendo le acque piovane. Le tipologie di alberature scelte sono legate alla cultura agraria locale (gelso, acero, frassino, carpino) e in continuità con le specie presenti nel Parco Baronio, adeguate per l’ombreggiamento dei parcheggi. Sono tutte specie caducifoglie per far permeare la luce nella stagione fredda e ombreggiare adeguatamente nei periodi più caldi. Per garantire l’attecchimento e il rigoglio vegetativo delle alberature è previsto un impianto di irrigazione a goccia. È anche previsto l’inserimento di un nuovo impianto di illuminazione e di smaltimento delle acque.