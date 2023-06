Il Parco del Loto senza i suoi fiori simbolo

Alberi spezzati, canne ovunque, panchine e torrette mancanti e nessuno dei tanti fiori di Loto che un tempo lo caratterizzavano. Il Parco del Loto ora si presenta così, ben lontano dall’immagine che tanti conservano ancora da quando, anni fa, è divenuto pubblico, a seguito della cessione gratuita dell’area da parte della famiglia Gallamini che ne aveva la proprietà. Da quegli anni, in cui il parco e, soprattutto il lago con la sua fioritura, erano sponsorizzati come fiori all’occhiello della città, la situazione è completamente cambiata. Un tempo la fioritura faceva sfoggio di oltre 5000 specie acquatiche, scomparse nel giro degli ultimi 25 anni. Lo scorso anno, l’amministrazione ha deciso di affidare al "Dipartimento di scienze chimiche della vita e della sostenibilità ambientale" dell’Università di Parma, l’intervento di "caratterizzazione ecologica" del Parco che, per quasi 23.000 euro, dovrebbe servire a valutare la qualità dell’acqua del Parco al fine di identificare le problematiche che evidentemente ostacolano la fioritura del loto. I risultati della prima campionatura delle acque avrebbero dovuto essere resi noti a maggio ma l’alluvione ha reso impossibile l’organizzazione dell’evento che è solo rimandato fra settembre e ottobre.

Intanto, sotto gli occhi attenti dei gruppi politici di opposizione e dei loro consiglieri nelle consulte, il parco continua la sua lenta discesa verso . "Da anni la fioritura è sempre diminuita fino ad azzerarsi nell’estate 2021 – spiega la consigliera leghista della consulta Anna Baraldi –. Ormai conosciamo le cause di questa situazione. Ma queste valutazioni a cosa hanno portato fino ad ora? A Lugo abbiamo un esperto, Andrea Gallamini che si è messo a disposizione gratuitamente più volte per riportare il lago al suo splendore". "Nell’estate del 2019 ci fu una bella fioritura di fiori di Loto – ricorda l’assessora all’ambiente Maria Pia Galletti –. Nel 2020 fu molto scarsa e nel 2021 quasi nulla. Inizialmente si pensava che il clima molto caldo e siccitoso avesse influito così abbiamo favorito un maggiore afflusso di acqua al lago pulendo i fossetti e le tubazioni. L’incarico affidato all’Università di Parma nelle figure dei ricercatori Rossano Bolpagni e Marco Bartoli, specialisti di ecologia acquatica del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale ha ora l’obiettivo di indagare sulle cause del fenomeno. Il progetto è ancora in corso ma dalle prime risultanze è stato escluso un inquinamento di tipo chimico. Allo stesso tempo non sono stati trovati rizomi o frammenti vitali delle piante del Loto per cui si è compreso come non fosse possibile che potesse rifiorire. Le attività di campionamento ed analisi sono in itinere, ma ci è stato spiegato che in natura succede che un ambiente acquatico di dimensioni limitate possa subire un tracollo, un insieme di eventi tale per cui la flora acquatica di piccole dimensioni, non riesca a riprodursi e muoia. Tra le cause la mancanza di ossigeno provocata da una grossa presenza di materiale vegetale morto. Probabilmente ci saranno proposte delle soluzioni operative, come potrebbe essere la rimozione di alcuni strati del fondo lago per permettere il reinserimento della flora tipica di una zona umida, in accordo con il parere e le direttive che i servizi regionali preposti ci daranno".

In attesa di capire come procedere con il lago, il parco sarà dotato di nuovi arredi. "Per ora non è previsto di rimettere nuove torrette di avvistamento per il bird watching – conclude Galletti – ma stiamo aspettando la fornitura di panchine e tavoli nella parte anteriore del Parco, oggetti rimossi perché non più utilizzabili a causa dei vandalismi. Con l’auspicio che in futuro gli arredi del Parco vengano trattati come beni comuni di tutti e quindi da rispettare".

Monia Savioli