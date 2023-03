Il Parco delle Cappuccine riaprirà il 20 marzo

Con l’arrivo della primavera riaprirà al pubblico, lunedì 20 marzo, il Parco delle Cappuccine di Bagnacavallo, che nelle scorse settimane è stato oggetto di un sopralluogo da parte delle volontarie che curano l’apertura e collaborazione all’animazione dell’area verde. Assieme a referenti e tecnici comunali le volontarie hanno condiviso piccoli interventi di manutenzione in vista della nuova stagione di attività. Il parco infatti, oltre a essere fruibile tutti i giorni liberamente, durante i periodi primaverile ed estivo ospita numerose iniziative, da corsi di ginnastica a letture animate, dall’arena cinematografica estiva agli appuntamenti del festival “Verde brillante”.

Il parco urbano, annesso all’omonimo centro culturale presso cui hanno sede museo, biblioteca e archivio storico, sarà fruibile dal pubblico tutti i giorni dalle 8.30 alle 18. Le volontarie curano l’apertura del parco grazie a un patto per la sua gestione condivisa che è stato sottoscritto dal Comune e da numerose associazioni del territorio. Le persone interessate a collaborare possono contattare l’Ufficio Cultura al numero 0545 280889. Il Parco è in via Berti 6. Per informazioni: [email protected]