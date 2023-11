Il parco delle scuole rinasce dopo il tornado

Dopo il tornado che lo scorso 22 luglio devastò una striscia di territorio compreso tra Voltana, Chiesanuova, Taglio Corelli, parte di Alfonsine e Savarna, rinasce il parco delle scuole situate nella maggiore frazione lughese. Grazie infatti a una donazione del Rotary Distretto 2072, nel plesso di Voltana sono stati piantati 24 nuovi alberi (sei pioppi cipressini, cinque lagestroemia, tre carpini piramidali, due frassini, due aceri e due prugni a foglia rossa, nonché un gelso, un viburno, un tiglio e una robinia). E ieri mattina, per la Festa degli Alberi, si è tenuta una cerimonia con gli alunni delle scuole, le insegnanti, la dirigente Federica Serenari, la presidente della Consulta di Voltana Valeria Monti e l’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti. Tutti insieme per ringraziare i membri del Rotary che hanno partecipato: Adriano Maestri del distretto 2072, Simonetta Zalambani presidente del Rotary di Lugo e il consigliere Bruno Pelloni, che ha curato la piantumazione.

La cerimonia ha visto la partecipazione attiva degli alunni e della presidente e del vicepresidente della Consulta dei ragazzi di Voltana recentemente eletti – Ilaria Bovo e Mattia Cardillo – che hanno letto pensieri sugli alberi e suonato alla cerimonia. Sono state scoperte due targhe all’interno della scuola: una ricorda la donazione degli alberi e un’altra la donazione del Rotary di Lugo delle strutture e degli accessori per un orto didattico. Un momento di "rinascita" per la presidente della Consulta, Valeria Monti, che dallo scorso luglio ha seguito passo passo il difficile ritorno alla normalità dopo il tornado. "Un atto importante, concreto e simbolico insieme – ha sottolineato l’assessora Galletti –. È bello che siamo tutti uniti da questa grande soddisfazione, quella di ricreare un parco che era andato distrutto. È molto importante anche la donazione dell’orto didattico". Adriano Maestri, del Rotary distretto 2072 ha spiegato: "Dopo alluvione e tornado siamo intervenuti in particolare nelle scuole, nelle mense, nelle residenze per anziani e in centri per disabili. L’obiettivo è stato quello di essere complementari a ciò che le istituzioni possono fare".

lu.sca.