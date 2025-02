Il parco fluviale si ammoderna con nuovi arredi

Il Parco fluviale di Cannuzzo ’Tolmino Baldassarri’ e il percorso naturalistico lungo il fiume Savio si arricchiscono di nuovi elementi di attrattività, che vanno ad aumentare le possibilità di socializzazione tra i residenti dei quartieri. In vista della prossima stagione primaverile saranno infatti a disposizione della cittadinanza due nuovissimi barbecue realizzati in muratura nell’area di aggregazione, oltre a tre nuove panchine dedicate ai componimenti del noto poeta Tolmino Baldassarri, al quale il parco è stato intitolato nel 2019. L’area è un ambiente di grande pregio, un’oasi di pace immersa nel verde, che in particolare durante i fine settimana diventa un luogo di ritrovo e aggregazione per la comunità: è per questo che il progetto ha incontrato l’interesse dei cittadini.

i.b.