Il Parco marittimo avanza. Ma i parcheggi mancano

I parcheggi retrostanti ai bagni, per i quali i bagnini pagano un canone supplementare di 3.500 euro, stanno via via scomparendo per effetto dell’avanzamento dei lavori del Parco marittimo. L’accordo con l’amministrazione comunale era quello di individuare aree in cui inserire parcheggi compensativi, ma per ora nulla si sta muovendo. "C’è stato – spiega Rustignoli – un preciso impegno del sindaco de Pascale e dell’assessore ai Lavori pubblici Del Conte a dare una risposta all’esigenza dei parcheggi, che non è solo a vantaggio dei bagni ma della vivibilità delle zone costiere, altrimenti invase da auto che fanno su e giù per trovare un posto". Ma a tutt’oggi la situazione è di stallo. A Punta Marina l’dea era quella di utilizzare un terreno agricolo alle porte del paese ma non si vede alcun intervento in corso. Così come a Marina di Ravenna dove è vero che c’è il parcheggio scambiatore, ma servono interventi.

"Va migliorata la fruibilità e lo scambiatore deve diventare un hub di accoglienza, ad esempio illuminando la zona che non ha punti luce: questo diminuisce la sicurezza. Allo stesso modo serve una pensilina per ombreggiare la zona durante l’attesa del navetto, o per ripararsi in caso di pioggia. Per non dire, sempre in riferimento al navetto, che servirebbe un servizio a orario fisso e un piano del traffico che ne faciliti la percorrenza, se no il bus resta bloccato nel traffico". g.c.