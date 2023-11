Il Parco marittimo davanti al Tar. Il ricorso di Wwf e Italia Nostra

Il terzo stralcio del progetto “Parco Marittimo”, riguardante Porto Corsini e Marina Romea, è stato impugnato dalle associazioni WWF Ravenna ed Italia Nostra tramite un ricorso che verrà discusso al Tar nella giornata di oggi. "Un progetto – a detta delle associazioni – ad altissimo impatto ambientale su zone che prevederebbero invece le più ampie tutele, trattandosi di Riserve Naturali dello Stato e Parco del Delta del Po: ambiti di grande pregio unici in tutta la costa romagnola e per loro natura fragilissimi".

"Desta sconcerto – scrivono gli ambientalisti – che persino l’ampia e indisturbata pineta di Porto Corsini e Marina Romea, località che fanno del contesto ambientale e della tranquillità la loro principale attrattività, debba venir sottoposta ai lavori che già si sono visti per Marina di Ravenna e Punta Marina: centinaia di alberi abbattuti, duna fronte mare disboscata, dune tra bagno e bagno prese d’assalto, senza contare le migliaia di tonnellate di rifiuti edili riciclati che sarebbero stati tombati nei sottofondi. A tutto questo si aggiungerà l’impatto rilevantissimo del terminal crociere (è stata fatta la valutazione di incidenza ambientale e con quale esito?). Altra pineta e stradelli si apprestano dunque a divenir teatro di una nuova battaglia a colpi di motoseghe, pale, escavatori e trivelle, per quella che appare come la riduzione di una Riserva Naturale statale ad un parco attrezzato il più possibile antropizzato".

In particolare, "per il terzo stralcio, è prevista anche una passerella di 600 metri sull’unica duna in crescita di tutto il litorale, sottoposto a subsidenza ed erosione. Duna che risulta comprendere anch’essa una Riserva Naturale dello Stato. Gli effetti del progetto “Parco Marittimo” sulle dune sono già ben visibili nel primo stralcio: le passerelle filo duna e senza parapetti sono un invito a transitare ovunque senza limitazione".