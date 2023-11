Il parco marittimo. I lavori sono stati affidati: "L’esposto non preoccupa"

Il progetto va avanti spedito. Il primo stralcio non è ancora completato – ma dovrebbe esserlo entro la prossima stagione balneare – e intanto sono già stati affidati i lavori per i tre successivi: secondo, terzo e completamento. Il parco marittimo, finanziato in buona parte col Pnrr, ha infatti una data di scadenza: entro giugno 2026 tutti i lavori devono essere completati. Sembra tanto tempo, ma non lo è. "Al 30 settembre 2024 dovrà essere stato realizzato almeno il 30% degli interventi – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – e per questo abbiamo già consegnato i lavori. A vincere tutti gli appalti è stato il consorzio Cear. Finora abbiamo rispettato tutti gli step richiesti dal Pnrr: dovevamo consegnare i lavori entro il 31 agosto".

Gli importi per riqualificare nel segno del verde le zone retrostanti gli stabilimenti balneari sono importanti: complessivamente 17 milioni. Il secondo stralcio include la parte sud di Punta Marina da piazza Saffi e la parte nord di Lido Adriano, oltre a Lido di Classe, dove è prevista la riqualificazione di viale Caboto. Il terzo stralcio riguarda invece i lidi nord: da Porto Corsini a Casal Borsetti, con la vasta zona pinetata. Infine il completamento, che include zone urbane di Casal Borsetti e Lido di Savio.

"In alcuni casi si tratta di lavori attesissimi: penso a Lido di Classe, dove da tempo si chiede la riqualificazione di viale Caboto – aggiunge l’assessora –. Ora i cantieri sono stati consegnati e quindi la partenza sarà a breve. Si stanno organizzando squadre e materiali. È chiaro che i cantieri porteranno disagi, di alcune aree occorrerà fruire in modo diverso, ma la precedenza ce l’avrà sempre la stagione turistica e cercheremo di trovare delle soluzioni per gestire i cantieri al meglio possibile".

Intanto si discute anche del primo stralcio, quello riguardante gli stradelli di Marina di Ravenna e Punta Marina, il cui cantiere è partito un paio d’anni fa e la cui conclusione è prevista entro la prossima stagione balneare. Nei giorni scorsi il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi ha annunciato di aver depositato alla Capitaneria una denuncia avente come oggetto i materiali usati come sottofondo nei lavori, di cui si era già parlato nei mesi scorsi. Ancisi ritiene infatti che siano stati utilizzati anche "rifiuti riciclati provenienti da demolizioni edilizie (calcestruzzo o macerie)". "Sinceramente mi ha un po’ sorpresa questa uscita di Ancisi – è la replica di Del Conte –. Noi riteniamo che i lavori siano stati eseguiti nel rispetto delle norme, e ci tengo a evidenziare che questo attacco alla struttura tecnica mi sembra scorretto. Gli uffici stanno sviluppando un lavoro importantissimo, mai visto prima: abbiamo 80 milioni di finanziamenti pubblici, da tante fonti. Lavoriamo per lasciare alla città tante opere nuove. Ma non c’è nulla che ci preoccupi, il nostro è un atteggiamento di assoluta trasparenza". Del Conte ribadisce che "il cantiere va avanti come da programmi e contiamo che si chiuda entro l’inizio della prossima stagione turistica. Stiamo anche ricevendo apprezzamento dai fruitori e di questo siamo contenti. Ora si stanno realizzando le ghiaie rinverdite e poi semineremo le dune con i semi di piante autoctone della costa".

