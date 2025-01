"Il Parco Mita non è solamente degrado"

"Il parco Mita non è solo degrado, ma dobbiamo impegnarci tutti". È in estrema sintesi il messaggio che i volontari del centro sociale che trova sede all’interno dell’area verde faentina intendono mandare, sottolineando il loro impegno nell’organizzazione di eventi finalizzati non solo ad implementare le occasioni di socialità del quartiere ma anche atti a contrastare attivamente le "cattive" frequentazioni del parco. Le attività del centro sociale ‘Casa Mita’ infatti stanno proseguendo con buona partecipazione. L’ultima in ordine di tempo, immortalata nelle foto inviate al Carlino è stato il pranzo conviviale tenutosi domenica: ’Magneda al Mita’, organizzato per ringraziare gli eroi del fango, e tutti coloro che in qualche modo durante le alluvioni si sono prodigati per dare una mano. L’iniziativa, pubblicizzata sui social network, ha riscosso un buon successo secondo quanto affermato dai volontari: "II 2025 è iniziato da poco ma la voglia di fare bene, non solo non si è spenta, ma si è rafforzata - evidenzia Anna Foschini, volontaria del centro sociale -. II Mita ha detto "Presente!" al richiamo dei volontari delle Associazioni Felicità Sostenibile ed Eroi del Fango quando si è trattato di organizzare il pranzo conviviale, il cui ricavato sarà devoluto a Faenza e Traversara di Bagnacavallo. Ben più di cento persone hanno partecipato". I volontari ora confidano "che questa magia si espanda anche allo stesso parco. Di per sé l’area è già perfetta, dobbiamo solo lavorare su noi stessi per renderlo migliore e cancellarne la nomea. Non dobbiamo fare di tutta l’erba un fascio, ma assieme, allontanare le "mele marce" per tornare a rivedere i bimbi giocare felici e sicuri". Altre iniziative sono in programma nella struttura del centro sociale: "Dal 3 febbraio fino all’estate ogni lunedì all’interno di ‘Casa Mita’ si terranno i corsi di ginnastica dolce per le "nonne", che si fa in piedi o da seduti. Non serve nulla per partecipare se non l’entusiasmo. E’ un modo per muoverci insieme e fare delle chiacchiere". evidenzia Foschini. Non è l’unica iniziativa in calendario: "Ci dobbiamo riunire per programmare le visite delle scolaresche. Inoltre il 23 febbraio ci sarà la cena del Baccalà, e tutte le domeniche sera dalle 19 proponiamo il ballo libero". Quest’ultima è una iniziativa piuttosto partecipata: "il più giovane ha 75 anni, il più anziano ha 96 anni e tutti i partecipanti non saltano una sola data". Un modo per ritrovarsi, stare insieme, divertirsi ed anche per frequentare il parco. Prosegue all’interno del centro sociale anche l’attività della biblioteca "Bitta" che ha un programma dedicato. I volontari inoltre sono alla ricerca di nuove idee: "Vorremmo organizzare dei corsi per esempio, e attività di vario genere. Per cui invitiamo chiunque abbia idee o la possibilità di darci una mano a farsi avanti". Un modo per tentare civicamente di riqualificare il parco che negli ultimi anni è stato al centro di vari episodi di degrado. "La situazione è un po’ migliorata adesso, ma peggiora soprattutto in estate". Ed è per questo che i volontari vorrebbero definire entro la primavera un programma che preveda varie iniziative. Possibilmente anche sfruttando i campetti sportivi e i giochi che erano stati rispettivamente riqualificati e installati dall’amministrazione comunale proprio a tale scopo. d.v.