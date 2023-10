Il parco non si ferma: "Cantieri pronti a partire"

"I cantieri sono stati consegnati alle ditte che si stanno preparando a iniziare i lavori, quindi si prosegue come stabilito con la seconda parte degli interventi". La notizia, relativa al parco marittimo, arriva da ll’assessora ai lavori pubblici Federica Del Conte. "Quando il Governo – prosegue – annunciò l’intenzione di rimodulare le risorse del Pnrr destinate ad alcuni interventi, a seguito di alcune verifiche ci eravamo resi conto che, tra i progetti in questione, c’erano quelli destinati alla rigenerazione, quindi anche il Parco Marittimo. In realtà ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dal Governo, quindi proseguiamo secondo la convenzione stipulata".

Così, se da un lato a Marina di Ravenna e Punta Marina si porta a termine il primo stralcio con il completamento dei tratti di passerelle mancanti e le piantumazioni di alberi e piante prevista dal progetto, dall’altro tutto è pronto per partire con i tre stralci rimanenti.

La seconda parte del cantiere infatti, del costo di 3 milioni e 483mila euro è dunque finanziato dal Pnrr. E proprio per questo motivo la scadenza, tassativa, è stata fissata al 30 giugno 2026. Il cantiere riguarderà diverse località: Lido di Classe, Lidi di Savio, Lido di Dante, Lido Adriano e Casal Borsetti.

I lavori saranno determinati dalle caratteristiche della costa, saranno di diverso tipo, tra aree sabbiose che verranno risistemate in modo simile a quello che si è fatto negli stradelli di Marina, a percorsi più urbani da riqualificare, tenendo conto di sostenibilità e ambiente. I cantieri partiranno in più località contemporaneamente.

Quello del parco marittimo è un maxi progetto che coinvolge 35 chilometri di costa e prevede 17 milioni di investimento complessivo, in parte derivanti da fondi regionali e in parte dal Pnrr. Prevede la riqualificazione delle aree sul retro della spiaggia dei lidi ravennati con passerelle in legno ma anche tratti in terre solide, a cui si aggiungeranno ghiaie rinverdite e nuovi alberi.

"Noi – conclude l’assessora – proseguiamo con la nostra tabella di marcia. Non abbiamo ricevuto note ufficiali su eventuali cambiamenti. In ogni modo il Governo aveva assicurato che, nel caso si fosse decisa una rimodulazione delle risorse del Piano in merito ad alcuni interventi, avrebbe comunque fatto in modo di reperire ulteriori fondi".

a.cor.