Il Parlamento della Scuola-Concorso ‘La Costituzione dei bambini’ sta per arrivare al suo momento più importante: la comunicazione dei nomi delle scuole e degli studenti premiati per la seconda edizione. Al progetto hanno partecipato le scuole primarie di buona parte della regione Emilia-Romagna, presentando un elaborato in cui, oltre a pensieri e riflessioni su diritti e doveri della Costituzione, hanno inventato almeno 5 diritti e doveri scelti democraticamente con la guida dei rappresentanti ‘politi’ della classe, ovvero eletti democraticamente dagli stessi alunni.

In conclusione, gli stessi protagonisti dell’iniziativa devono proporre e votare democraticamente un progetto cui destinare i 500 euro previsti come premio per la classe in caso di successo. Il progetto, nato da un’idea di Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Scientifico-Letterario Vieusseux, e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Mirella Falconi Mazzotti e organizzato dalla professoressa Monica Frasca, ha visto la commissione valutare i progetti, tra i quali sono state scelte come vincitrici le seguenti scuole: classe 5A e 5B scuola Casarini Monte San Pietro Bologna, classe 5A scuola Senza Zaino Calderino Monte San Pietro Bologna, classe 5A scuola Burioli (I.C. Canevaro) Castiglione di Ravenna, classe 5A scuola Carducci (I.C. Canevaro) Ravenna, classe 4B I.C. San Rocco, Faenza, classe 3U scuola Sacro Cuore Lugo, classe 5A scuola San Giuseppe Lugo, classe 3A I.C.3 Sud Sassuolo, classe 5B Scuola San Giovanni Bosco Sassuolo, classe 5° scuola San Vincenzo de Paoli Ravenna, classe 5A scuola Manara Valgimigli Mezzano.

La premiazione avverrà il 3 maggio al teatro Alighieri di Ravenna.

Nella foto la cerimonia dell’anno scorso.