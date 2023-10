Il parroco: "’Nathalloween’?. Lasciate stare i Santi". Festa parallela alla Collegiata

Natale e Halloween insieme. Nei giorni scorsi il Comune di Lugo ha annunciato gli eventi per la sera del 31 ottobre. Nel programma per grandi e piccini – che comprende anche ’Lughino Allouino’ per i più piccoli alla Rocca e il rogo della Piligréna in piazza Baracca – spicca ’Nathalloween’, con musica dal vivo e aftershow "dove Halloween diventerà Natale".

E proprio l’unione delle due ricorrenze ha fatto storcere il naso a don Leonardo Poli, parroco della Collegiata e San Gabriele, che esprime il proprio disappunto in una lunga lettera che intitola: "Scherza con i fanti lascia stare i Santi". "Questa proposta pare strabiliante e si capisce che ormai il Ferragosto è lontano e la voglia di Natale si fa impellente, ma quando arriverà Natale, se sarà già stato festeggiato, si celebrerà che cosa allora? Forse la festa dell’inverno, se di inverno potremo parlare" scrive don Leonardo Poli, che aggiunge che "se ci ostiniamo a minare le nostre radici cristiane, organizzando eventi con queste tematiche, avremo solo il nulla. Con questo non si è per niente contro la ‘sana baracca’ ’dove arte e cultura si mescolano e grazie alle risorse del Comune si mettono in gioco per offrire un pomeriggio e una serata divertente’. Ma che cosa sarebbe ’sano’? Siamo certi di investire per il vero divertimento? Visto che Halloween significa ’la vigilia della festa dei Santi’, ci sentiamo più corrispondenti San Francesco, Santa Rita, Santa Madre Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II o il gran rogo e le zucche vuote? Chi crede capisce, chi non crede rispetti chi su Cristo ci ha investito la vita e si chieda se nella vita ha qualcosa che lo possa aiutare a superare con salda speranza il muro della morte".

Il parroco annuncia che "anche quest’anno, come da vari anni" alla Collegiata ci sarà la festa dei Santi, animata dalla Pellicanto band di Bologna, composta da un gruppo di genitori di una scuola di Bologna. "Censurare Cristo e ridurre la vigilia dei Santi ad una carnevalata di mostri, in cui si coinvolgono i bambini a trasformare la Rocca in un tenebroso castello svuota l’uomo – prosegue don Leonardo Poli – mentre invece lo si può rendere sempre più capace di amare, di realizzare la fratellanza che il cuore di tutti cerca, che la natura umana desidera ma non sa dare questo di per sé".