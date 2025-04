Il partigiano Stefano ’Steno’ Pagani: "A 102 anni lotto per la libertà"

Stefano ’Steno’ Pagani, partigiano alfonsinese di 102 anni (103 in settembre), ha combattuto i nazi-fascisti nelle fila della sesta compagnia della 28esima Brigata Garibaldi.

Pagani, cosa le ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella?

"Non abbiamo parlato, ma ci siamo scambiati una stretta di mano, capendoci così. Ce la siamo data due volte".

Le ha fatto piacere incontrare il nostro Capo dello Stato?

"Una soddisfazione grandissima. Voi non potete capire quanto sia orgoglioso di questo".

Quale è l’importanza di difendere i valori legati alla Liberazione, in un momento storico come questo?

"Voi, voi tutti, pensate che questa libertà della quale godete, sia piovuta dal cielo. Non è così. Abbiamo contribuito noi partigiani e il tutto il popolo italiano. Ma la libertà va anche difesa. E qui ci stiamo un po’ dimenticando di farlo. La diamo troppo per scontata".

Con Carlo cosa vi siete detti?

"Ho 102 anni e ne compirò 103 a settembre. Il Re mi ha chiesto che dieta seguo".

Cosa gli ha risposto?

"Ho detto che la dieta è stata la fame".

Cosa conserva la sua memoria di quanto accaduto 80 anni fa durante la guerra?

"Non ricordo più le date, ma ricordo qualche azione. Quando arrestarono Mussolini ero militare ad Aviano, scappai a casa e non mi sono più presentato. I tedeschi di me dicevano ’sarà fucilato’. Dovevamo stare nascosti. Di giorno stavamo nascosti noi partigiani. Di notte i fascisti. Ad Alfonsine avevano la Casa del Fascio e gliel’abbiamo fatta abbandonare, sono andati in una chiesa tra Alfonsine e Fusignano".

Quando britannici e canadesi aiutarono le forze partigiane a liberare Ravenna lei era lì?

"No, non c’ero. Io e altri eravamo andati verso il Veneto, abbiamo attraversato il Brenta fino a Codevigo, in provincia di Padova. Quando fu liberata la zona di Ravenna noi avremmo potuto andare a casa ad aspettare la fine totale della guerra. Non c’è stato nessun partigiano che abbia lasciato il suo posto per andarsene a casa".

Luca Bertaccini