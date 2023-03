Il Passatore sarà rimosso per il restauro

Dovrà probabilmente essere rimossa la statua del Passatore presente nella rotonda di via Firenze: la vernice utilizzata dall’anonima "passatrice" (così si è firmata) per imbrattare il volto del brigante assurto a icona di romagnolità non è facile da rimuovere. Non è chiaro se potrà essere ripulita o se si dovrà ridpingere la figura. Un ulteriore colpo messo a segno per l’anonima – o le anonime – che nella notte fra il 7 e l’8 marzo, alla vigilia delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, sono entrate in azione contro la statua. Nel volantino si fa riferimento al più barbarico dei delitti di cui fu colpevole la banda del passatore, la violenza della quale fu vittima nel 1851 la giovane Geltrude Artusi (lo racconta Pellegrino Artusi nella sua autobiografia), e al quale due delle sorelle riuscirono a scampare nascondendosi.

L’obiettivo sembra sia di poterla ricollocare al suo posto entro il 31 maggio, in tempo per la Cento chilometri che porta il nome del Passatore.