Il pasticcere solarolese Luca Rubicondovince il concorso ’Pastry Bit Competition’

Luca Rubicondo, 37 anni, di Solarolo è il miglior pasticcere d’Italia, vincitore della prima edizione di Pastry Bit Competition, contest nazionale organizzato da Molino Dallagiovanna. Con la vittoria ottenuta sabato scorso in occasione della prima Festa dei Granai, presso la sede dell’azienda molitoria di Gragnano Trebbiense, Rubicondo si è aggiudicato il titolo di ‘Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024’, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo. Rubicondo vanta 17 anni di esperienza e lavora alla “Rubicondo Pasticceri”, attività di famiglia a Solarolo, in provincia di Ravenna. Celebre è la sua creazione, a forma di pizza, denominata ‘dolza’: una moussebavarese con i vari abbinamenti e decorazioni.