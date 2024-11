Il pasticcio Tari. Cartelle abbandonate: "Il Comune parte lesa". Opposizioni all’attacco

Bollettini per pagare la prima rata della Tari 2024, la tassa sui rifiuti, mai consegnati per "problemi tecnici", che il Comune sta risolvendo. Chi non ha ricevuto il bollettino entro la scadenza, informano dal municipio, "non sarà in alcun modo penalizzato". Comune che sottolinea di essere "parte lesa". La scadenza è stata posticipata al 30 novembre; quella per la seconda rata resta invariata al 31 dicembre. Intanto sulla vicenda, della quale si era già interessato Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), denunciando il ritrovamento dei bollettini in diversi scatoloni, ha presentato un question time Renato Esposito, vice capogruppo di Fratelli d’Italia. Al momento - su questo sono al lavoro gli uffici comunali - non è dato sapere quanti siano i cittadini che hanno ricevuto il bollettino in tempo.

Partiamo dai punti fermi, tenendo conto di quanto spiegato in un recente consiglio comunale dall’assessora con delega al bilancio Livia Molducci. Il servizio di riscossione Tari è affidato dal Comune a Municipia, che a sua volta ha affidato la postalizzazione (stampa, confezionamento e recapito) ad una società terza. Società che, il 7 ottobre, ha comunicato formalmente a Municipia di aver riscontrato, le parole di Molducci, "gravi problemi di natura tecnica a causa dei quali era impossibilitata a dar seguito alle procedure di recapito già avviate a settembre, comunicando che avrebbe affidato a sue spese a Poste Italiane la distribuzione degli avvisi non recapitati".

Il Comune ha avuto rapporti solo con Municipia ed è stato informato da Municipia dei ritardi. In seguito a questa comunicazione il Comune ha deciso il posticipo della scadenza della prima rata della Tari al 30 novembre (il Comune ha inoltre applicato le penali previste dal contratto con Municipia, chiedendo ulteriori spiegazioni sulla natura di questi problemi tecnici). Risulta che la società terza abbia licenziato personale e ritirato il materiale non distribuito per affidarlo a Poste Italiane.

Dato che il posticipo della scadenza al 30 novembre non si sta rivelando sufficiente a risolvere completamente la criticità in questi giorni si stanno predisponendo alcuni atti/procedure per superare definitivamente la criticità. Anche chi avesse già ricevuto l’avviso, con indicata la data del 31 ottobre quale scadenza per il pagamento, può comunque pagare entro il 30 novembre (e comunque tutti riceveranno l’avviso con indicata la data del 31 ottobre, in quanto gli avvisi risultavano già tutti stampati e avviati alla postalizzazione prima della decisione del posticipo della scadenza; info (tel. 0544-85819). Esposito (FdI) chiede perché "non sia previsto l’inoltro degli avvisi in posta elettronica e il pagamento tramite addebito in conto corrente".