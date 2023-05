Il pastore tedesco cieco Marley cittadino onorario Ieri la cerimonia a Marina

Marley è diventato cittadino onorario di Marina di Ravenna. Il pastore tedesco, cieco dalla nascita, da tempo è molto conosciuto nella località: i suoi padroni hanno un’imbarcazione ormeggiata nel porto turistico di Marinara e lui non si è mai fatto fermare dalla sua disabilità. E così nel tempo la sua vitalità e forza d’animo lo hanno reso famoso. Il suo profilo facebook ’Marley Supercane’ ha superato i 120mila seguaci, mentre il suo carattere espansivo gli ha permesso di fare velocemente amicizia con tutti a Marina di Ravenna.

E così ieri pomeriggio alle 18 in piazza Dora Markus si è tenuta la cerimonia per conferirgli la cittadinanza onoraria, promossa dalla Pro loco, che nel contempo ha aperto una raccolta fondi per i cani meno fortunati. Era presente l’assessore Igor Gallonetto. Il riconoscimento è stato messo a disposizione da una cittadina sensibile e che preferisce restare anonima, che ha voluto in questo modo diffondere la bellezza di una storia a lieto fine come quella di Marley.

Il pastore tedesco infatti è stato abbandonato al canile da cucciolo a causa della sua cecità: ha vissuto a lungo in una struttura a Valenzano, in provincia di Bari, dove ha rischiato seriamente di essere abbattuto. Nessuno voleva addottarlo, finché non è arrivato il lieto fine: una coppia di velisti di Pisa, Carlotta Nelli e Marco Chimenti, lo hanno preso con loro nel 2018. Avevano da poco perso un cane quando hanno visto Marley e ne sono stati subito colpiti. Da allora il pastore tedesco ha iniziato a vivere una vita piena, a casa e per mare, e i suoi padroni hanno deciso di raccontare la sua storia su Facebook, dove Nelli e Chimenti fanno sensibilizzazione per l’adozione.

Quello ricevuto ieri non è il primo riconoscimento per Marley, che già l’estate scorsa a San Rocco di Camogli, nel Genovese, si era aggiudicato due trofei durante la 61esima edizione del ’Premio internazionale fedeltà del cane’.