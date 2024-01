Il patrimonio della Classense. Donati 200 libri di Azelio Ortali

Duecento volumi che sono un viaggio sulle ali degli uccelli del mondo, con uno sguardo particolare a Ravenna e alle sue aree umide, agli sconvolgimenti intervenuti fra Ottocento e Novecento e al terreno che da allora la natura, faticosamente, ha qua e là recuperato. E’ di qualche settimana fa la donazione della collezione dei libri ornitologici di Azelio Ortali alla biblioteca Classense, seguendo il legato testamentario che li immaginava come integrazione del fondo Brandolini della storica istituzione ravennate. "Si tratta soprattutto di volumi del Novecento – spiega Oreste Ortali, nipote di Azelio – corredati da magnifiche tavole ornitologiche, editi soprattutto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, quelli cioè che erano e sono i cuori pulsanti del birdwatching e dello studio degli uccelli".

Volumi che Ortali, il quale in vita fu pure presidente anche della Società Ornitologa Italiana e del Centro Recupero Avifauna, faceva arrivare in Italia insieme alle acquisizioni messe in campo per il Museo Brandolini. Fra i testi si notano guide realizzate a partire da ricerche fatte sugli uccelli del Nordmerica, dello Zambia, del Giappone, del Sudamerica, ma anche dell’Australia e della Nuova Zelanda. A queste si aggiungono poi le raccolta della rivista Uccelli d’Italia; interessanti infine i documenti con cui venivano registrate le acquisizioni del museo, oltre a un manoscritto che sembrerebbe redatto dallo stesso Brandolini. Durante i suoi novantotto anni di vita, buona parte dei quali spesi dietro le lenti di un binocolo a documentare voli d’ala e nidificazioni, Ortali vide il mondo degli uccelli cambiare significativamente sotto i suoi occhi: "aveva cominciato a frequentare le valli come cacciatore – ricorda Oreste Ortali – ma poi a partire dagli anni ‘50, come accaduto a molti, si convertì in osservatore della fauna". Sempre con un’occhio ravennate: fra le sue pubblicazioni va senz’altro segnalata ‘Gli uccelli nei mosaici bizantini’, uno sorta di ricerca naturalistica indietro nel tempo fino all’epoca di Giustiniano. Durante la sua vita vide intere porzioni del territorio cambiare volto, ad esempio quelle parti che prima erano raggiungibili solo a piedi, o addirittura in barca, e che poi erano state bonificate, ma ebbe tempo pure di assistere alla ricolonizzazione del delta del Po da parte di molte specie.

Quando l’età non gli consentiva più di effettuare osservazioni sul campo, non mancava di tempestare gli altri birdwatcher di domande: fra ciò che più lo stupiva c’era ad esempio l’esplosione demografica degli aironi guardabuoi, specie diffusasi ormai in tutto il mondo in tempi rapidissimi. Che ne sarà dei duecento volumi donati alla Classense? Saranno immediatamente messi a disposizione di ricercatori e appassionati? "Mi auguro – conclude Oreste Ortali – che il Museo Brandolini possa vedere le sue collezioni finalmente riunificate, sia quelle ornitologiche, oggi a Sant’Alberto, che quelle librarie conservate alla Classense. Spero che possa essere individuato un luogo in cui ospitare tutti assieme quei materiali".

Filippo Donati