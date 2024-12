Il patrimonio dimenticato. Dai cinema alle locande. Viaggio tra il degrado e progetti mai realizzati

Nel centro storico di Ravenna si possono incontrare molti edifici che, per la propria destinazione d’uso, erano di forte richiamo in passato ma, attualmente, si trovano in stato di abbandono. Intendiamoci, si tratta di strutture di proprietà privata, sulle quali l’Amministrazione comunale non ha alcun potere, se non al massimo quella di sensibilizzare.

Il primo caso è in via Cairoli, nel pieno dell’area pedonale, persiste l’inutilizzo dell’ex cinema Majestic, edificio che da vecchi progetti di recupero sarebbe dovuto diventare una galleria commerciale di collegamento con la retrostante piazza Unità d’Italia. Inaugurato nel 1908 ne venne abbellita la facciata da Mazzesi nel 1927 insieme alla scalinata di accesso alla galleria e aveva una capienza di 195 posti. Chiuso nel 1988 è stato utilizzato come sala mostre fino al 2004 e da allora è chiuso per motivi strutturali che, nel frattempo, hanno reso necessaria la messa in sicurezza della facciata.

Non dista molto dall’ex cinema la Locanda La vigna, struttura ricettiva aperta nel 2003 con altra denominazione all’interno di Casa Succi all’angolo tra via Mentana e via Gardini. Seppur con poche camere disponeva di un rinomato ristorante al piano terra ma l’attività, all’interno dell’edificio del 16° secolo, è ferma dal 2019. Altra struttura ricettiva abbandonata è il Ferrhotel nell’area ferroviaria della stazione centrale. L’albergo era riservato ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e disponeva di 36 camere ma nel 2011 è stato chiuso così come in altre città in Italia. Anni fa sembrava dovesse diventare un ostello, tipologia di struttura attualmente assente a Ravenna, invece nulla si è mosso in quella direzione.

Locale turistico, ma famoso anche tra i ravennati, era un ristorante di via Alberoni vicino al passaggio a livello che, con il trasferimento in un altra via del centro, ha lasciato un edificio in pieno degrado in un angolo “difficile” del quartiere.

Poco distante, sempre in via Alberoni, nel palazzo Mazzolini aveva trovato sede il primo istituto tecnico industriale di Ravenna. Aperto nel 1961 sull’onda del boom economico del periodo, rimase in questo sito fino al 1965, anno in cui vennero inaugurati i locali di via Marconi. L’edificio è stato così utilizzato come succursale di altri istituti scolastici cittadini per diversi anni poi dimenticato.

È ancora vuoto anche il discopub Horny Gap aperto nel 2000 in via IX febbraio i cui locali dai colori vivaci, una volta chiusa l’attività, sono stati trasformati in ristorante e circolo ricreativo ma da tempo nulla si muove all’interno di quella sala.

Leggermente diversa è la situazione del cinema Corso di via Roma, sala storica chiusa nel 1991 poi riaperta grazie ai fondi del Giubileo 2000 che ne hanno permesso la modifica e il recupero degli spazi con capienza di 173 persone. Dopo un’attività regolare nei primi anni, dalla pandemia Covid, una costante che questa registratasi in molte altre attività, gli eventi pubblici sono molto rari e la sala cinematografica, seppur tecnologicamente dotata, viene utilizzata quasi esclusivamente per incontri ed eventi privati dell’Arcidiocesi, essendo di proprietà della Curia.