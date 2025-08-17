Il Pavaglione fa il pieno anche a Ferragosto

Nonostante la serata di vigilia di Ferragosto, quando ci si poteva aspettare che la città fosse quasi deserta per le vacanze, il secondo appuntamento con la rassegna ‘Di Giovedì al Pavaglione’ ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando così il successo di una manifestazione che ha incontrato sin da subito i favori dei lughesi.

L’iniziativa, al suo primo anno di svolgimento, è nata da un’idea della Pro loco di Lugo e ha trovato l’appoggio organizzativo della Consulta del Volontariato della Bassa Romagna, con le varie associazioni aderenti, oltre alla partecipazione di alcune attività commerciali del Pavaglione stesso come Lug Birreria e Jolly Bar. "Avevamo timore che la serata sarebbe stata ordinaria, data la vigilia di Ferragosto – commenta Patrizia Maiolani, presidente della Pro loco –, invece i cittadini hanno partecipato in massa. I Flints di Lugo hanno richiamato un pubblico numerosissimo: già 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo lo spazio della platea era al completo. Con il supporto del Dj Argjir, capace di coinvolgere persone di tutte le età, il Pavaglione si è trasformato in una realtà viva e accogliente".

Molti spettatori, non trovando posto a sedere, hanno comunque assistito in piedi alla straordinaria performance della band lughese, trascinati dall’energia e dall’armonia che il gruppo ha saputo trasmettere per oltre due ore di spettacolo. "Avevamo in mente di offrire qualcosa per animare la nostra città anche in pieno agosto – spiega la presidente – e desideriamo ringraziare tutte le attività che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e le migliaia di cittadini che hanno reso possibile questo risultato straordinario". Sono ancora due ora gli appuntamenti con ‘Di Giovedì al Pavaglione’, il 21 e il 28 agosto. Il prossimo appuntamento in calendario vedrà salire sul palco Revolution, pronti a regalare un’altra serata indimenticabile sotto il Pavaglione. Fondata 46 anni fa, la Pro loco di Lugo Aps ha nel proprio statuto la promozione culturale della città. In aggiunta all’organizzazione della rassegna ‘Di giovedì al Pavaglione’ organizza anche i mercatini di Natale e di Pasqua, oltre a collaborare con l’amministrazione comunale e le altre associazioni del paese in occasione delle manifestazioni che animano la città. Al momento sono una ventina gli iscritti al sodalizio.

Matteo Bondi