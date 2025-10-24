Il pavimento di mosaico: "Deve rimanere dov’è". D’accordo anche il Comune

Il mosaico di Porta Adriana continua a catalizzare l’attenzione generale. E tutti vogliono la stessa cosa, cioè che rimanga lì per sempre. Il passaparola continua, sia mediatico che fisico e aumenta il numero di persone che si inserisce nel dibattito sul futuro dell’opera ideata e realizzata da Nicola Montalbini insieme alla Cooperativa mosaicisti Ravenna di Marco Santi per la Biennale del mosaico contemporaneo. Anche l’Amministrazione è favorevole a trasformare l’opera in un progetto definitivo. "Fin dall’inizio – sottolinea l’assessore alla cultura Fabio Sbaraglia – il pavimento è stato un progetto in cui l’Amministrazione ha creduto e che ha sostenuto, è stato realizzato infatti anche grazie ad un contributo dell’assessorato ed è stato inserito tra gli eventi principali di questa biennale" . E aggiunge: "Si tratta infatti di un’installazione immaginata proprio per questo scopo e il parere della soprintendenza all’autorizzazione che è stata rilasciata è vincolato alla temporaneità di questa manifestazione. Siamo colpiti e felici dall’interesse e dall’affetto che questa operazione ha immediatamente suscitato. È evidente che dal nostro punto di vista non sussistono contrarietà a prolungarne l’istallazione, ma siamo in area di vincolo, pertanto si tratta di valutazioni subordinate al parere della soprintendenza, con cui siamo in contatto".

Soprintendenza che, per il momento, non si pronuncia. Anzi, a dire la verità, in questi giorni risulta impossibile riuscire a contattare la soprintendente Federica Gonzato per chiedere lumi. Nel frattempo, visto l’interesse crescente, gli esercenti con attività attorno a Porta Adriana, non sono rimasti con le mani in mano e Michele Babini, della gelateria Panna e Fragola di viale Baracca, ha deciso di avviare una petizione perché il mosaico non venga rimosso. "In questi giorni – spiega – sto coinvolgendo anche gli altri commercianti. L’idea è partire subito, quindi chiunque volesse firmare potrà farlo venendo qui da noi".

Se, invece, si dovesse decidere per la rimozione del mosaico da Porta Adriana, l’opera non subirebbe alcun danno e verrebbe trasferita in un altro luogo. Il mosaico appartiene a chi lo ha realizzato che, eventualmente, deciderà dove spostarlo e, più in generale, cosa farne. Intanto anche Veronica Verlicchi, consigliera comunale de La Pigna, interviene sulle sorti del pavimento musivo con un question time, in consiglio comunale, nel quale chiede all’Amministrazione di "attivarsi concretamente affinché il mosaico possa diventare un’opera permanente di abbellimento urbano e di valorizzazione culturale della città di Ravenna".

a.cor.