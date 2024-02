Il Pd e le infrastrutture per lo sviluppo del territorio

Venerdì prossimo, alle ore 18, presso la sala Strocchi, in via Maggiore 71 a Ravenna, si terrà un incontro dal titolo ‘Le infrastrutture per lo sviluppo del territorio’. Saranno presenti: Lorenzo Margotti, segretario comunale del Partito Democratico di Ravenna; Andrea Corsini, assessore regionale a Mobilità e trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio della Regione Emilia-Romagna; Federica Del Conte, assessore comunale a Urbanistica, Edilizia privata, Rigenerazione urbana, Lavori pubblici, Grandi infrastrutture, Subsidenza e Servizi geologici del Comune di Ravenna.Inoltre parleranno Massimo Mazzavillani, direttore della Cna Ravenna; Emanuele Scerra, segretario generale di Femca Cisl Romagna. Da sempre il nodo delle infrastrutture è vitale per lo sviluppo del territorio.

Modererà l’incontro, aperto al pubblico, Maria Vittoria Venturelli, giornalista e collaboratrice del Resto del Carlino di Ravenna.