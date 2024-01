Il Pd: "Rete idrica nelle case sparse, regolamento da cambiare"

Il consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli discuterà un ordine del giorno che verrà presentato anche al consiglio comunale dai consiglieri del Pd Igor Bombardi e Lorenzo Margotti. Il tema è quello del numero consistente di case nell’area di San Pietro in Vincoli e in altre aree del forese senza allaccio alla rete idrica pubblica. I residenti possono rifornirsi di acqua solo dai pozzi privati e dalle fontane pubbliche. Nel 2023 è stato approvato da parte dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) un regolamento per estendere la rete dell’acquedotto nelle case sparse. Questo prevede la contribuzione da parte dei privati pari ad almeno il 50% dell’importo necessario per la realizzazione dell’estensione della rete. I consiglieri chiedono al sindaco e alla giunta di farsi promotori nei confronti di Atersir di una proposta di modifica dell’attuale regolamento regionale che verta sui seguenti aspetti: stimare un valore massimo di spesa per abitazione svincolato dal costo totale dell’opera e non ripartito quindi al 50 % del totale come attualmente formulato; prevedere, in caso taluni interessati non compartecipino alle spese di realizzazione della infrastruttura acquedottistica, quantomeno la partecipazione alle spese comuni di gestione nel caso di allacci successivi alla rete idrica di nuova posa.