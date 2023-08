Il Pd risponde a Fdi: "Dal Governo nessun aiuto"

Un richiamo a essere uniti piuttosto che attratti da intenti politici speculativi. Il Pd di Lugo risponde alla nota di Fratelli di Italia in cui il Coordinatore del partito per l’Unione della Bassa Romagna e Lugo, Rudi Capucci, esortava il sindaco Davide Ranalli e la sua giunta ad agire nei territori colpiti dal tornado e ancora invasi dai rifiuti. Il Pd, attraverso il suo capogruppo in consiglio comunale, Gianmarco Rossato, spiega che "sui tavoli romani giace la richiesta di stato di emergenza e l’appello perché venga fornito anche alle famiglie colpite dalla tromba d’aria un sostegno pari a quanto avvenuto nei mesi scorsi per i fatti alluvionali. Al momento – continua – per le comunità duramente colpite dal fortunale non vi è ancora alcuna indicazione o promessa di ristori e sostegni materiali. Capucci accusa il comune di assenteismo quando il vero assente in questa vicenda è il governo". Per quanto riguarda i rifiuti, "è vero che il problema della raccolta è ancora esteso – aggiunge Rossato – con la presenza di rifiuti speciali o tossici, ma non si risolve provando a dare colpe a chi non ha queste responsabilità e anzi sta tentando di fare tutto il possibile. Servirebbe invece un intervento rapido di squadre che, per la straordinarietà del fenomeno, devono pervenire anche dal resto del paese con l’ausilio e il coordinamento dello stato".