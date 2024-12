Il Pd: "Rontini, ruolo strategico"

Manuela Rontini ieri è stata nominata sottosegretaria alla presidenza di Michele de Pascale in Regione. Ieri infatti il neopresidente dell’Emilia-Romagna, eletto a fine novembre, ha annunciato i componenti della giunta che lo affiancherà nei prossimi anni. E per la faentina Rontini, che aveva anche ricoperto il ruolo di coordinatrice della campagna elettorale di Michele de Pascale, si tratta di un compito importante dopo i dieci anni da consigliera regionale del Pd. Il partito faentino saluta con soddisfazione il nuovo ruolo: "La nomina di Manuela Rontini come sottosegretaria alla presidenza, ruolo importante e strategico all’interno della nuova giunta regionale annunciata oggi (ieri, ndr), è una bellissima notizia per Faenza e per il Partito Democratico. In questi anni il suo impegno ha infatti rappresentato un prezioso valore aggiunto per la nostra comunità. Per questo avevamo auspicato che la sua esperienza amministrativa in Regione potesse proseguire".

In merito a Rontini e al lavoro fatto negli anni, il Pd di Faenza, nella figura del segretario Emanuele Tanesini, scrive che "Manuela raccoglie i frutti della sua serietà, concretezza e capacità di ascolto, doti che le sono valse la stima dei cittadini, delle realtà sociali ed economiche e del presidente de Pascale, che non a caso l’ha scelta come coordinatrice della campagna elettorale. Crediamo si tratti, inoltre, di un riconoscimento per come Faenza abbia saputo porsi al centro dell’attenzione regionale per innovazione e buone pratiche politico-amministrative. Nell’ottica di un ulteriore consolidamento dei rapporti tra Romagna faentina ed enti locali, la doppia presenza di Manuela Rontini in giunta e Niccolò Bosi in Consiglio regionale non potrà che avere effetti positivi".

Infine Tanesini e il Pd di Faenza concludono la nota con il classico ’in bocca al lupo’ peri prossimi anni: "A Manuela e a tutta la nuova giunta regionale inviamo i migliori auguri di buon lavoro".