Il Pd scommette su Mattia Missiroli

Circola già un nome, anche se ufficialmente non ci sono conferme: il Pd è intenzionato a candidare Mattia Missiroli, architetto, ex consigliere provinciale. I big del partito, su questo fronte, però, non forniscono certezze. Per cui se ne saprà di più soltanto nelle prossime ore. Sull’addio di Medri, così il Pd Unione Comunale di Cervia: "Come comunità del Partito Democratico di Cervia siamo grati a Medri, e lo ringraziamo anche per queste sue ultime parole che dimostrano ancora una volta il suo grande spessore. La nostra comunità sempre l’ha sostenuto con forza e il nostro progetto politico non potrà prescindere dal suo contributo fondamentale. Nella sua lettera Massimo tocca punti cruciali che saranno di indicazione per il percorso che costruiremo insieme, in maniera condivisa, unitaria, coinvolgendo le energie migliori di Cervia e chiunque voglia dare una mano allo sviluppo e alla crescita della città".

La mancata ricandidatura di Medri ha messo in moto l’ala del centrosinistra – e forse anche quella de centrodestra che pare resti ancora, però, sottotraccia. Fermento, quindi, in casa dem. Via alla ricerca del nuovo candidato e delle alleanze. Lo spiega Alessandro Barattoni, Segretario Provinciale del Partito Democratico di Ravenna.

"Da domani (oggi, ndr) inizia un percorso del Pd di Cervia che prevede incontri con chi oggi è in maggioranza e con gli auspichiamo possa entrarvi. Si inizia lunedì con la convocazione dei segretari di circolo e della segreteria comunale. Nei giorni successivi si riunirà la direzione. Il nome non c’è ancora e il candidato è ancora da decidere. Oggi abbiamo preso atto della scelta di Massimo Medri che ringraziamo per quello che ha dato in questi anni difficilissimi in cui si sono riuscite, come lui stesso ha spiegato, ha impostare le linee future facendosi carico, nel frattempo, delle emergenze da fronteggiare".

Ilaria Bedeschi