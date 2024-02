"Il Pd si muova per costituire un’ampia alleanza con il terzo polo"

Un invito esplicito al Pd, affinchè venga recuperata l’idea di un’ampia alleanza allargata anche al terzo polo. A renderlo esplicito sono due rappresentanti del mondo progressista lughese targato centrosinistra: Luciano Tarozzi, attuale assessore alle Politiche economiche e Lino Montalti, fino a qualche mese fa vicesindaco del Comune. "Il Partito Democratico e diverse forze politiche, anche fra quelle che sono state all’opposizione nell’attuale legislatura, in questi mesi si sono più volte espresse per la costruzione di un’ampia alleanza, che comprendesse anche il terzo polo e 5 stelle – scrivono –. Quest’ampia alleanza è importante per contrastare la destra, rafforzare l’area progressista della città, mobilitare le energie migliori, per affrontare i danni e le durature conseguenze dell’alluvione, lavorare per lo sviluppo di Lugo, delle sue imprese e il benessere dei cittadini, con servizi e qualità della vita nel centro e nel forese degni della nostra terra. Purtroppo il percorso e il confronto politico non ha ancora raggiunto il risultato e non ha seguito un modo lineare: tavolo, programma, candidature. Se c’è la volontà da parte di tutti, c’è ancora tempo per dare al mondo progressista lughese, e in particolare al centro sinistra, un profilo largo, che ne abbracci tutte le componenti; un programma che, forti dei risultati del passato innovi e migliori il governo della città con le risorse umane necessarie".

Per Tarozzi e Montalti "Lugo ha bisogno di politica vera". "Tornado, alluvione, aumento dei costi energetici e delle materie prime, pandemia del coronavirus. Sono le emergenze che hanno toccato Lugo negli ultimi anni – spiegano – che hanno inciso nella carne viva delle famiglie e delle aziende, mettendo a dura prova una comunità che è profondamente ferita come dimostrano le oltre quattro mila domande per i primi aiuti concessi. Questa situazione si innesta in un contesto che sta evidenziando un aumento di persone che si rivolgono alla Caritas". Per arginare il disagio sociale che coinvolge in particolare le fasce più deboli, Tarozzi e Montalti ritengono sia necessario innescare un confronto politico esteso "un confronto – precisano – che vada oltre le liturgie di partito e abbia come obiettivo quello di mettere insieme le risorse, umane e politiche, di realtà, sia del mondo progressista che moderato. Un confronto che in primo luogo definisca gli obiettivi programmatici – pochi concreti e immediati – da raggiungere con procedure e date certe. Purtroppo fin qui di un simile dibattito non abbiamo visto traccia. Per fare questo occorre mettersi al tavolo con disponibilità totale. La responsabilità è di tutti. il compito principale spetta ovviamente al Partito Democratico, asse fondamentale di qualsiasi coalizione di centro sinistra e progressista. Così possiamo sperare di uscire dalla crisi. Diversamente le prossime elezioni saranno una occasione mancata. E non possiamo permettercelo".

Monia Savioli