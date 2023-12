"Il percorso ciclo-pedonale non è cambiato"

Per la parte della duna di Porto Corsini, il tracciato del percorso ciclopedonale, "contrariamente a quanto sostenuto" dalle due associazioni ambientaliste, "non è cambiato nel passaggio dal progetto definitivo a quello esecutivo". In definitiva il ricorso "deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse". E’ quanto ha deciso il Tar di Bologna sulla richiesta che Italia Nostra onlus e Wwf Ravenna avevano presentato contro il Comune (unico costituitosi in giudizio), la Regione, il raggruppamento carabinieri Biodiversità di Punta Marina, il ministero dell’Interno e Legambiente Ravenna (circolo Matelda).

Secondo quanto sintetizzato nella sentenza pubblicata ieri e a firma del giudice Alessandra Tagliasacchi, le due associazioni avevano impugnato vari atti a partire dalla deliberazione della giunta comunale dell’11 novembre 2022 circa l’approvazione del progetto esecutivo sugli stradelli retrodunali di Marina Romea - Porto Corsini. Ovvero una "riqualificazione ambientale e paesaggistica" tra pinete, dune e stabilimenti, per una lunghezza totale di tre chilometri.

In particolare sotto al fuoco delle due associazioni, c’era finita la "decisione di realizzare un tracciato ciclopedonale sopraelevato su una struttura in legno all’interno della riserva naturale della ’Duna di Porto Corsini’". Un’area delicata nella quale "sono presenti habitat naturali" di cui due definiti prioritari e in cui nidifica pure il Fratino, uccello in via di estinzione. Ebbene, la struttura "andrebbe a sormontare l’area della duna, tagliandola e infiggendo nel terreno 1.000-1.200 pali" con conseguente aumento del flusso di turisti. Un’opera sulla quale secondo il ricorso aleggiavano almeno tre vizi di legittimità.

La sentenza, dopo avere analizzato tutte le fasi del procedimento, è giunta alla conclusione che il tracciato non è cambiato da progetto definitivo a esecutivo: "È vero che nel parere del 15 marzo 2021 dei carabinieri sul progetto definitivo, l’organismo di tutela dell’area chiedeva l’individuazione di un tracciato alternativo".

Ma "tale modifica è intervenuta in sede di conferenza dei servizi", ottenendo "il parere favorevole dei carabinieri che avevano sollecitato lo spostamento della passerella". E il progetto definitivo approvato dalla giunta, "contemplava già la modifica del tracciato". In quanto ai tempi, il ricorso è "arrivato ben oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del progetto definivo".

Andrea Colombari