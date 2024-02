Il percorso per gli anziani: "Una centrale operativa per trattare i pazienti e tutti i loro bisogni"

Una centrale operativa pensata per i pazienti più anziani che ha il compito di raccordare i diversi servizi di cui queste persone hanno bisogno e che si occupano di loro. Un sistema per rendere più efficace il rapporto tra i professionisti e garantire ai cittadini una presa in carico tempestiva e a 360 gradi. La nuova Centrale operativa territoriale (Cot) è stata presentata ufficialmente ieri dall’Ausl, anche se è già in funzione da qualche giorno. La sede ravennate fungerà da coordinamento alle altre due centrali che dovrebbero partire entro maggio nei distretti di Lugo e Faenza. Si trova al primo piano del Cmp in un’area appositamente ristrutturata che ha richiesto un finanziamento complessivo di circa 280.000 euro finanziati coi fondi Pnrr.

L’obiettivo è quello di garantire per i cittadini più fragili, sulla base del Decreto ministeriale 77, un’assistenza sanitaria territoriale potenziata, anche alla luce dell’invecchiamento progressivo della popolazione. Tutto questo attraverso l’integrazione tra la filiera dei servizi e i professionisti coinvolti nei diversi luoghi e livelli di cura, assicurando continuità, accessibilità e integrazione dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In pratica, se finora i parenti delle persone che necessitano assistenza dovevano recarsi nei diversi uffici e ambulatori dei vari servizi per comunicare le molteplici necessità, rischiando a volte anche di essere rimpallati da un posto all’altro, da adesso in poi sarà la centrale operativa ad effettuare questa preziosa attività di raccordo e coordinamento.

Inserita nel Piano approvato dalla Conferenza territoriale socio sanitaria, la Centrale operativa garantirà al cittadino la presa in carico, assicurerà la continuità delle cure e l’appropriatezza dei contesti di assistenza. I professionisti sanitari e sociali coinvolti lavoreranno in un contesto organizzativo nel quale verranno sviluppate modalità di interazione, valutazione e decisione in merito agli interventi più appropriati per i pazienti e per il familiare di riferimento. La nuova centrale è costituita da 11 locali per un totale di circa 270 metri quadrati. La riqualificazione ha riguardato le finiture edili e l’adeguamento impiantistico e tecnologico, ai fini della sicurezza antincendio, di tutto il compartimento del primo piano per una superficie totale di 1280 metri quadrati circa. Sono stati riqualificati anche alcuni ambulatori, per una superficie complessiva di 280 metri quadrati circa, per liberare i locali su cui è stata poi ricavata la Cot.

La centrale non potrà essere contattata dai singoli cittadini ma dal medico di medicina generale, dagli assistenti sociali, dall’ospedale, dai Cau. Per ora sarà operativa dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, poi si passerà a un servizio 7 giorni su 7 per 12 ore. Ci lavoreranno sette infermieri e tre assistenti sociali.

La coordinatrice del servizio è Maria Mazzamurro che ieri, in occasione dell’inaugurazione, ha sottolineato che il servizio assicurerà "le connessioni necessarie per la presa in carico globale di pazienti con bisogni complessi,interfacciandoci anche con altri servizi Ausl e con gli Enti locali".

Alla presentazione di ieri hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Michele de Pascale, il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori, Francesca Bravi, direttrice sanitaria Ausl Romagna, Roberta Mazzoni, direttrice del Distretto sociosanitario di Ravenna e Mauro Taglioni, direttore dell’Assistenza infermieristica e tecnica dell’Ausl Romagna.

a.cor.