Il percorso per individuare i ’Negozi amici’

È ancora in itinere il percorso che porterà all’individuazione dei ‘Negozi Amici’ all’interno delle attività commerciali di Lugo. L’iniziativa, nata con la collaborazione della consulta giovani della città, si è arricchita nel frattempo anche di altri servizi. Oltre che ‘amici’ dei ragazzi e delle mamme, ora si stanno cercando anche attività commerciali che possano dare una coccola agli animali domestici, cagnolini in particolare. Un gesto di gentilezza, come può essere una ciotola con l’acqua nelle vicinanze della porta d’ingresso e il titolare del negozio si potrà fregiare del logo di ‘Negozio Amico’, in questo caso, degli animali. Sono così state studiate tre vetrofanie che verranno affisse alle vetrine dei negozi che ne faranno richiesta e che indicheranno di chi ‘vogliono essere amici’, individuando così i servizi fondamentali che è possibile trovare all’interno dell’attività.

A realizzare i loghi è stata un’agenzia grafica appositamente incaricata che si è avvalsa della creatività dei ragazzi stessi che nei mesi scorsi hanno pensato, ideato e realizzato vari disegni che rappresentassero quello che per loro doveva essere un ‘Negozio Amico’, declinato nelle tre tipologie: ragazzi, mamme e animali. Tanta è stata la fantasia e l’iniziativa dei giovani lughesi che è stato deciso di non scegliere un disegno in particolare, ma di estrapolare alcuni elementi da vari elaborati in maniera da andare a comporre il logo delle vetrofanie. Ogni negoziante, così, a seconda del servizio che è disposto a concedere, potrà fregiarsi si una, due o anche tutte e tre i loghi. Al momento sono una ventina i commercianti che si sono detti disponibili, questo grazie alla diffusione dell’iniziativa in collaborazione con le associazioni di categoria, mentre altre lettere con la spiegazione del progetto sono state recapitate di persona dai ragazzi stessi in quelle attività che conoscevano di persona. La ricerca però è ancora in corso, infatti, la prima mappa che individua i locali aderenti sarà pronta, probabilmente, nei prossimi mesi. Il tutto era partito dall’esigenza di potersi fermare nei locali per poter andare in bagno, oppure fare una telefonata a casa, riempire la borraccia di acqua o avere un cerotto, chiedere indicazioni stradali o un fazzoletto per il naso, principalmente i ragazzi volevano poter essere sicuri di avere un supporto in caso di necessità e di essere trattati gentilmente. Queste erano state le richieste che erano emerse nel corso di un paio di sedute della consulta, una per i ragazzi delle medie e una per i bambini delle elementari, che si erano tenute a febbraio. A loro si era poi aggiunta la necessità di avere anche luoghi che potessero essere ospitali anche per le mamme con bambini molto piccoli e, infine, per gli amici a quattro zampe.

Matteo Bondi