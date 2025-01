Il perito: "Può essere processata". Si suicida a Natale

Il caso di una donna ultra quarantenne della Bassa Romagna, che si è tolta la vita la vigilia di Natale, solleva interrogativi profondi sulla gestione di situazioni di fragilità psichica nel contesto giudiziario. La vicenda ruota attorno a una persona con una lunga storia di sofferenze psicologiche e comportamenti problematici, seguita dal Centro di Salute Mentale di Ravenna e da altri servizi territoriali. Il suo percorso è segnato da abusi di alcol, consumo di marijuana, un disturbo di personalità borderline, stati d’ansia e depressione, oltre a ripetuti atti autolesionistici e ricoveri psichiatrici.

Nonostante questa documentazione, il perito nominato dal tribunale aveva stabilito che i disturbi della donna non compromettevano la sua capacità di intendere e volere, rendendola idonea a essere processata. La donna, già coinvolta in numerosi procedimenti giudiziari legati a percosse, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stata condannata a quattro mesi di reclusione nell’ottobre scorso per una vicenda maturata in un contesto condominiale problematico.

La sua esistenza era intrappolata in un circolo vizioso di violenze, ricoveri forzati e scuse tardive, come dimostra anche la lettere prodotta ai giudici dopo i suoi comportamenti aggressivi, dei quali si scusava riconoscendo che l’abuso di alcol e medicinale la portava ad avere atteggiamenti dei quali il giorno dopo non ricordava più nulla. Un lavoro precario e una famiglia compromessa, era in carico dal centro di salute mentale dal 2014 e al Sert dal 2022, ed aveva effettuatro tre ricoveri in ambito pischiatrico. Spesso, dopo avere commesso un reato, vi era stato un intervento a suo carico per l’attuazione di Trattamenti sanitari obbligatori. Il Centro di salute mentale di Ravenna aveva documentato diversi tentativi di suididio. Nonostante ciò, il sistema giudiziario non sarebbe riuscito a considerare pienamente la complessità della sua situazione psichica, evidenziata dall’avvocato difensore Alessandra Giovannini, che si sarebbe aspettato almeno il riconoscimento di un vizio parziale di mente e l’adozione di misure di sicurezza per la sua assistita.

Al centro del dibattito vi è il nesso tra le conclusioni del perito e la tragedia successiva. Se è vero che non si può stabilire un legame diretto tra la decisione di renderla processabile e il suicidio, la cronaca di questo caso invita a riflettere su come il sistema tratti le persone vulnerabili. La sua morte non è solo un fallimento individuale, ma un monito sul modo in cui si intrecciano giustizia, salute mentale e supporto sociale.

