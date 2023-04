Il pianista Chen Guang suona Chopin e Liszt

Per la venticinquesima edizione di ‘Mikrokosmi’, la stagione concertistica dell’associazione culturale Mikrokosmos sotto la direzione artistica di Barbara Valli, domani alle 11 nella sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna salirà sul palco Antonio Chen Guang, un grande pianista riconosciuto a livello internazionale. In programma gli Studi op.10 di Chopin e la Sonata in si minore di Liszt. Nato in Cina nel 1994, Antonio Chen Guang ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte. Vincitore di numerosi primi premi internazionali, ha suonato con grandi orchestre europee e americane e si è esibito in Cina, Stati Uniti, Africa ed Europa. Ha collaborato con artisti del calibro di Anna Tifu, Enrico Dindo, Jan Willem de Vriend, Conrad van Alphen, Christian Arming, Stefan Milenkovich, Ezio Bosso.