Il pianista Colli al Teatro Alighieri: "Fa risplendere la musica"

"Il suo tocco meravigliosamente leggero e la sua eleganza lirica fanno risplendere la musica". Così la critica musicale tratteggia il pianismo di Federico Colli, uno dei più acclamati pianisti a livello mondiale, apprezzato per le sue interpretazioni avvincenti e non convenzionali, oltre che per la limpidezza della sua sonorità. La straordinaria originalità e l’approccio alla musica fortemente ingegnoso e filosofico hanno reso prodigiose e multidimensionali le sue esibizioni e incisioni. Alla luce dei successi del pianista, è motivo di soddisfazione per l’Associazione Angelo Mariani accogliere Colli sulla scena del Teatro Alighieri (Ravenna) oggi in occasione del sesto appuntamento della stagione “Ravenna Musica”.

Dopo i suoi primi successi, tra cui il Primo Premio al Concorso Mozart di Salisburgo nel 2011 e la Medaglia d’Oro al Concorso Pianistico Internazionale di Leeds del 2012, Colli, bresciano classe 1988, ha avviato una brillante carriera esibendosi con rinomate compagini come l’Orchestra Mariinsky e la Filarmonica di San Pietroburgo, la Philharmonia Orchestra, la Royal Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica della Rai e l’Orchestre national d’Île-de-France.

Ha dato prova del suo straordinario talento suonando nelle più famose sale del mondo, dal Musikverein di Vienna alla Konzerthaus di Berlino, dal Royal Concertgebouw di Amsterdam alla Royal Albert Hall di Londra, dalla Philharmonie di Parigi alla Nikkei Hall di Tokyo, dalla City Hall di Hong Kong al Lincoln Centre di New York e la Bennet Gordon Hall di Chicago. Il programma del concerto, che si realizza con il contributo del Circolo Ravennate e dei Forestieri, prevede la Sonata in La maggiore op. 120, D. 664 di Franz Schubert, composta nel 1819 e pubblicata postuma nel 1829, seguita dalla Sonata n.11 in La maggiore per pianoforte “Marcia Turca” K331 di Mozart. Nella seconda parte il pianista proporrà Tombeau de Couperin (Elegia per Couperin) di Maurice Ravel, pezzo inizialmente pensato in memoria del clavicembalistica Francois Couperin poi rimaneggiato nel 1917 nel corso della guerra e scritto in 6 movimenti dedicati alla memoria di sei amici caduti al fronte. Chiude il concerto Peer Gynt suite op. 46 di Edvard Grieg dall’opera omonima, nell’arrangiamento per pianoforte di Grigory Ginzburg. Inizio concerto ore 21. Prezzi biglietti da 5 a 30 euro a seconda del settore e dell’età.