Il pianista Fulginei all’Alighieri

Quinto appuntamento per la venticinquesima edizione di ’Mikrokosmi’, la stagione concertistica dell’associazione culturale Mikrokosmos sotto la direzione artistica di Barbara Valli. Domani alle 11 nella sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna il palco sarà tutto per Edoardo Riganti Fulginei, un prodigio del pianoforte appena diciottenne con un programma di altissimo livello: la ’Sonata in si minore’ di Liszt, la ‘Sonata n.5 op.53’ di Scriabin e la ’Sonata n.2 op.36’ di Rachmaninov. Un’attenzione ai giovani talenti che Mikrokosmos ha da sempre, promuovendo i vincitori di importanti concorsi e tutti i giovani che mostrano particolari qualità artistiche per farli conoscere al pubblico. Edoardo Riganti Fulginei è nato ad Assisi nel 2004. Ha un primo approccio col pianoforte a 4 anni. Nel 2019 ha ricevuto il Premio Thomas Schippers. Nel 2025 rappresenterà la città di Spoleto candidata a capitale della cultura, suonando con l’Orchestra di Santa Cecilia il ’Concerto n.3’ di Rachmaninov.